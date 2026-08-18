"Мерцедес намери "следващия Макс Верстапен" и вече не се нуждае от истинския"

Не е изненада, че редица отбори във Формула 1 биха искали да привлекат Макс Верстапен в редиците си. Той безспорно е най-добрият пилот в спорта в момента, а фактът, че изглежда все по-разочарован от представянето на Ред Бул през този сезон, отваря вратата за тази възможност. Бъдещето на нидерландеца е една от най-коментираните теми през последните седмици, като Мерцедес и Макларън се борят за подписа му.

Мерцедес или Макларън? Кой е по-добрият вариант за Верстапен

Шефът на Мерцедес Тото Волф и този на Макларън Зак Браун са големи почитатели на Верстапен, като и двамата са говорили в миналото за качествата на нидерландеца. Въпреки това, и двамата се опитаха да опровергаят слуховете за 28-годишния пилот. Сега бившият шеф на отбора на Хаас - Гюнтер Щайнер, даде ясно да се разбере къде според него е бъдещето на Верстапен след представянето на трите отбора през тази година.

ОЩЕ: Шарл Льоклер отговори на обвиненията на Тото Волф в измама на Ферари

Мерцедес е доминиращият отбор в шампионата тази година и изглежда, че се стреми да започне нова ера на доминация, подобна на тази от 2014 до 2020 година. Кими Антонели води в класирането при пилотите с 50 точки преднина пред най-близкия си преследвач Люис Хамилтън, което е накарало Щайнер да смята, че Мерцедес няма нужда от Верстапен. В интервю за подкаста "Up To Speed" той заяви: "Ако Макс отиде някъде, очевидно ще иска да отиде на място, което е по-добро от Ред Бул, а няма много отбори, които да са по-добри от Ред Бул. Може би в момента Ред Бул не е там, където би искал да бъде - на челно място, както беше през последните години, но все пак остава един от четирите големи отбора. Местата във Ферари са заети. В Мерцедес, мисля, че вече са намерили следващия Макс Верстапен. Така че може би в момента нямат нужда от самия Макс Верстапен."

"Крачка назад"

Докато Щайнер отхвърли необходимостта от Верстапен в Мерцедес, той изрази и мнението си относно слуховете за Макларън, като счита, че би било грешка нидерландецът да поеме този риск, тъй като според него това би било крачка назад. Той каза: "Да вземем предвид и слуховете за Макларън. Наистина ли са по-добри от Ред Бул? Защото мисля, че Ред Бул има едно предимство. Те разполагат със собствен двигател. Макларън се представя много добре с клиентския двигател на Мерцедес, но е плюс да караш болид със заводски двигател. В крайна сметка Макларън би бил единствената възможност за Верстапен, и не знам дали тази възможност изобщо си струва. Ако Макс отиде някъде, той иска да отиде в най-добрия отбор."

ОЩЕ: Мерцедес е на път да жертва лидера във Формула 1 в най-важното му състезание