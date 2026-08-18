Фридрих Мерц се бори за оцеляване, а Берлин вече говори за оставка

Германският канцлер Фридрих Мерц се бори за политическото си оцеляване, като собствената му партия вече обсъжда евентуалното му отстраняване от властта. Според доклади Мерц може да бъде принуден да подаде оставка още тази есен заради рекордно ниски рейтинги на одобрение и засилването на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" (АФД).

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Съуправляващият Християндемократически съюз (ХДС) открито дискутира възможността за смяна на лидера си. Анкети сочат, че предстоящите избори на 6 и 20 септември в източните провинции Саксония-Анхалт, Мекленбург-Предна Померания и Берлин могат да доведат до абсолютни мнозинства за АФД.

Само 13% от германците одобряват работата на канцлера – най-ниският резултат от почти 30 години насам, свързан с недоволството от икономиката и реформите. АФД е с 28% подкрепа срещу 21% за ХДС, като дори 46% от избирателите на управляващата коалиция искат смяна на ръководството.

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Според седмичника Шпигел, който се е допитал до хора от близкото обкръжение на канцлера, Мерц е изгубил своя авторитет за дни, което е безпрецедентно за следвоенна Германия. Високопоставен представител на ХДС, пожелал анонимност, заяви, че ситуацията е „приключила" и прогнозира, че до 21 септември Мерц ще трябва да напусне поста. Възможен наследник се сочи министър-председателят на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, но той засега отхвърля спекулациите. Ако Мерц откаже да си тръгне, оставка или вот на недоверие в Бундестага са единствените законови пътища за смяната му, пише БГНЕС.