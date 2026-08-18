"Фламинго" е примитивна ракета, решението е друго: Коментар на украински военен

"С цялото ми уважение към разработчиците, това не е високотехнологично чудо, а доста примитивна ракета, чийто успех е, че е по-евтина и e лесно да се пусне в масово производство в условия на ограничени ресурси. Съответно, успешното ѝ използване зависи от правилно избраната тактика - използване на много ракети за кратък период от време и претоварване на противовъздушната отбрана на противника". Такъв коментар направи украинският военен канал "Офицер" и то за украинската крилата ракета "Фламинго". Тя е разработка на украинската оръжейна компания Fire Point - ОЩЕ: Зеленски потвърди: Украинските балистични ракети влизат в бойна употреба още тази есен

Концептуалното оръжие за сриване на ПВО обаче са балистичните ракети, подчертава "Офицер", който се поддържа от украински лейтенант с позивна "Алекс". Точно Fire Point работи по два проекта за балистични ракети - FP-7 (около 300 километра обсег) и FP-9 (850 километра обсег, потенциално ще удря Москва). А полковник Артьом Скуравицки, командир на ПВО звеното на Седми десантно-щурмови корпус на ВСУ, каза, че дроновете "Шахед" с реактивен двигател ("Геран-4") вече стигат от Беларус до Киев за само 35 минути, 4 пъти по-бързо от предишните руски версии на иранския безпилотен апарат - Още: Собствени балистични ракети, британски турбо дронове и важен избор на фронта за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Война на технологии

"Бъдещето на тази война е роботи и дронове ще се бият с други автономни роботи и дронове – това бъдеще е неизбежно", заяви бившият украински министър на отбраната и преди това на цифровизацията Михайло Федоров. Отделно той разказа, че партньорите на Украйна дълго време не са разбирали новата (военна) реалност, особено преди 2-3 години. "Те ни питаха защо залагаме на дронове, защо инвестираме много в тези направление. Те не вярваха, че бъдещето е дронове. Но днес всички наши ключови партньори разбират, че ситуацията е различна отпреди и че бъдещето принадлежи на дроновете и роботите", каза Федоров - ОЩЕ: България е намесена в оръжейна доставка към Украйна, за която Русия сериозно се ядоса (ОБЗОР - ВИДЕО)

Former Ukrainian Minister of Defense Fedorov:



The next stage of this war will be robots and drones fighting other autonomous robots and drones. pic.twitter.com/3z1Ph0bDBY — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026

Former Ukrainian Minister of Defense Fedorov:



Two or three years ago, our partners didn’t understand the new reality.



They asked us why we were betting on drones, why we invested a lot in these directions, and they didn’t believe that the future belongs to drones and that the… pic.twitter.com/ehTUK86XMg — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026