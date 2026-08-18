НАТО с план как ще воюва, ако Русия нападне. Няма стратегия, ако Русия и Китай нападнат едновременно (ОБЗОР – ВИДЕО)

НАТО е разработило план за война при евентуална руска сухопътна атака срещу балтийските държави, твърди германският таблоид Bild. Според информацията, основното в плана е да бъдат обезвредени руските ракетни системи, които биха подкрепили евентуална руска сухопътна атака, включително системи в Калининград. И още – да бъде създадена буферна зона по руската и беларуската граница с Прибалтика и Полша, по-точно там, където би имало най-много операции и удари с дронове. В тази зона ще оперират основно дронове и наземни роботизирани системи. На по-късен етап планът предвижда нанасяне на въздушни удари по важни руски инфраструктурни обекти – мостове, пътища, отбранителни предприятия, летища.

Всъщност, според материала на германския таблоид, НАТО се е подготвило (поне на хартия) за три сценария, при които Путинова Русия проявява агресия спрямо страни-членки на Алианса на Източния фланг. НАТО обаче подчертава, че в нито един от сценариите не мисли да окупира руска земя. Основната цел при евентуална руска атака е руската армия да бъде върната обратно на нейна територия. А обявяването, че има такива планове, е направено с цел Кремъл добре да си помисли дали би искал да атакува – ОЩЕ: Мрежа от сенките: Русия е изградила 10 тайни бази за дронове, от които може да удари НАТО (СНИМКИ)

Само че колумнистът на The Atlantic Саймън Шустър коментира, че НАТО и САЩ нямат план какво ще правят, ако едновременно Русия атакува Източния фланг на Алианса, а Китай започне война с Тайван. Това ще е кошмар - САЩ ще трябва да се бият на два фронта едновременно, а стои и въпросът с Иран, който не е решен и е трети фронт за Вашингтон. След над 4,5 години война с Украйна, Русия има несравним боен опит и икономиката ѝ е военизирана, докато Китай има повече военни кораби и ракети с голям обсег от САЩ. Координирани действия на Москва и Пекин могат да доведат до победа над Запада, където все още няма единна стратегия какво да се прави при такова развитие на нещата.

Междувременно Русия придвижи една от най-новите си фрегати "Адмирал Касатонов" към изхода на Балтийско море, съобщава The Telegraph. Фрегатата плава с изключен транспондер. Това е вторият руски боен кораб, появил се във водите на Балтийско море за последните няколко седмици. В края на юли там влезе разрушителят "Адмирал Левченко" – кораб от съветския проект 1155 (клас "Удалой"), приет на въоръжение през 1988 г. и заснет в морето на 1 август. И двата бойни кораба принадлежат на Северния флот с главна база в Североморск, а не Балтийския флот. Най-вероятно тези действия са продиктувани от думите на руския диктатор Владимир Путин, че Русия ще отговори на западните проверки и задържане на кораби от руския сенчест флот – защото руските военни кораби са забелязани в зоната при Фемарнбелт – проток, който го отделя от датския остров Лоланд. Датските проливи в района са единственият морски път от Балтийско към Северно море и Атлантическия океан – ОЩЕ: Германия мисли да атакува Русия, за да я спре, когато тя се готви да изстрелва дронове

Войната е друга и Западът трудно разбира

Украинското разузнаване публикува данни, че чуждестранните наемници в руската армия биват буквално номерирани, за да бъдат следени. Всеки си има уникален номер, „щампован“ върху кожата му или върху предмет от екипировката му – така, по номерата, руските служби следят за дезертьори. Когато архивът с наемниците се води с номера, а не поименно, Русия може да избягва плащания на семействата им като компенсации, ако чуждите войници бъдат ранени или убити на фронта в Украйна.

According to Ukraine's Defense Intelligence, foreign mercenaries in the Russian army are assigned "inventory numbers" applied to their equipment or skin instead of standard military dog tags. The markings are made with durable paints, allowing them to last for weeks. Russian… pic.twitter.com/RigoI1frQn — WarTranslated (@wartranslated) August 17, 2026

Същевременно, ганайският външен министър Самуел Окудзето Аблаква е провел разговор с руския си колега Сергей Лавров и в неговите рамки е изяснил, че 62-ма ганайци са загинали, докато се бият за армията на Путин в Украйна – това е потвърдена от Гана информация. Аблаква казва, че се споразумял с Лавров Русия да помага на Гана да се спре незаконното набиране на ганайци в редиците на руската армия. "Информацията за условията на подобни договори (за военна служба в Русия) е публично достъпна в различни ресурси и ние отдавна обяснихме, че всичко това е под контрола на Министерството на отбраната. Няколко други държави също са отправили подобни искания. Министерството на отбраната има специален отдел, който преглежда и съм уверен, че ще преразгледа допълнителните искания, които получихме от нашите ганайски приятели", гласи отговорът на Лавров, цитиран от "Интерфакс". И признание, че някои чуждестранни наемници подписвали договори с руската армия "по финансови причини" на фона на поредна серия от видеоклипове в Телеграм с оплаквания как в Москва и региона пак има опашки и няма бензин – ОЩЕ: Сталинизация и перестройка: Бензин няма, действайте

Meanwhile, Russians are still facing ongoing gasoline shortages. In the Moscow region, it is completely unavailable in some areas, while in others, the price has doubled in just two days. pic.twitter.com/NBHag6iRjk — WarTranslated (@wartranslated) August 17, 2026

"Бъдещето на тази война е роботи и дронове ще се бият с други автономни роботи и дронове – това бъдеще е неизбежно", заяви бившият украински министър на отбраната и преди това на цифровизацията Михайло Федоров. Отделно той разказа, че партньорите на Украйна дълго време не са разбирали новата (военна) реалност, особено преди 2-3 години. "Те ни питаха защо залагаме на дронове, защо инвестираме много в тези направление. Те не вярваха, че бъдещето е дронове. Но днес всички наши ключови партньори разбират, че ситуацията е различна отпреди и че бъдещето принадлежи на дроновете и роботите", каза Федоров - ОЩЕ: Собствени балистични ракети, британски турбо дронове и важен избор на фронта за Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Former Ukrainian Minister of Defense Fedorov:



The next stage of this war will be robots and drones fighting other autonomous robots and drones. pic.twitter.com/3z1Ph0bDBY — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026

Former Ukrainian Minister of Defense Fedorov:



Two or three years ago, our partners didn’t understand the new reality.



They asked us why we were betting on drones, why we invested a lot in these directions, and they didn’t believe that the future belongs to drones and that the… pic.twitter.com/ehTUK86XMg — Clash Report (@clashreport) August 17, 2026

Интересен коментар от украинския военен канал „Офицер“ за ракетните технологии във войната. Според коментара, украинската ракета "Фламинго" си е примитивна – това е ракета, създадена в по-прост вид и с идеята да се произвежда в големи количества, за да може да пробие руската ПВО именно като се изстрелят много ракети наведнъж. Концептуалното оръжие за сриване на ПВО обаче са балистичните ракети, подчертава "Офицер". А полковник Артьом Скуравицки, командир на ПВО звеното на Седми десантно-щурмови корпус на ВСУ, каза, че дроновете „Шахед“ с реактивен двигател („Геран-4“) вече стигат от Беларус до Киев за само 35 минути, 4 пъти по-бързо от предишните руски версии на иранския безпилотен апарат.

Как войната и въобще постоянната борба на Украйна да се отдели от руската сфера на влияние след разпада на СССР се отразяват на най-важните, на хората? RFE/RL публикува данни, че откакто Украйна е независима държава, населението ѝ се е стопило с 45% - от 52 млн. души до около 29 млн. души. 7 млн. украинци са бежанци в чужбина и за пръв път под 50% от тях искат и желаят да се върнат обратно в родината си. Страната губи приблизително 100 000 - 150 000 души месечно поради дългосрочна емиграция - много повече от жертвите на бойното поле. Раждаемостта е достигнала рекордно ниско ниво от 0,9 деца на жена, като смъртните случаи са почти 3 пъти повече от новородените. А мониторинговата мисия на ООН докладва, че само през юли руските удари с ракети и дронове са убили най-малко 437 цивилни, включително 17 деца, и са ранили най-малко 2160 души. Това е 30% повече от юни месец.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ, с който освободи генерал Владимир Карпенко от поста на командващ Логистичните сили на украинската армия. Указът е публикуван на официалния сайт на украинското президентство (730/2026). На негово място е назначен генерал Юрий Погрибни. Карпенко е считан за близък до бившия главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски.

Вече 97 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 17 август е имало 244 бойни сблъсъка спрямо 236 на 16 август. Руснаците са хвърлили 306 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 51 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3310 изстреляни снаряда, като тук разликата е със само 1 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 11 138 FPV дрона, което е с около 650 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е било най-горещо за денонощието – 34 руски пехотни атаки са били извършени там. Още 27 са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк и Константиновка. В Славянското направление, северно от Константиновка, е имало 17 руски пехотни атаки. Също толкова са станали в Севернослобожанското направление, пограничния район на Суми. А в района на Гуляйполе, Запорожка област, руските пехотни атаки са били 11. Прави впечатление, че в Лиманското направление е имало само 2 руски пехотни атаки.

Ukraine’s Hart border brigade says its reconnaissance and strike drone crews hit Russian troops and equipment attempting to break through the state border on the Kharkiv front, including by operating from Russian territory. Ukrainian drone operators also neutralized a Russian… pic.twitter.com/5iYD0DZ190 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2026

Ukrainian forces struck a Russian military convoy near Osypenko in the Berdiansk district of Zaporizhzhia region on August 15. Two trucks were destroyed in the strike. An escort vehicle carrying servicemen from a unit of Russia’s 35th Army was also hit, killing two Russian… pic.twitter.com/QE6KS2yfbu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2026

В Донецка област, трети украински щурмови полк обяви, че село Андреевка, в района на Дружковка, е било поставено под контрол – проруските сепаратисти обаче казват, че то било превзето от тях. Има геолокализирани видеокадри, потвърждаващи украинската версия – Дружковка е в агломерация с Константиновка:

Ukraine’s 3rd SOF Regiment says it cleared and liberated Andriivka-Klevtsove in Donetsk region. Russian forces had spent a long time trying to seize the village by infiltrating in small infantry groups and taking positions. During the operation, Ukrainian special forces captured… pic.twitter.com/OTDJROdwIf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 17, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 147 далекобойни дрона и от тях са свалени 111, съобщават украинските ВВС, като на 19 места в Украйна има фиксирани удари от преминалите през украинската ПВО руски далекобойни машини. Украинската спешна служба потвърждава за удари в Запорожка, Днепропетровска и Черниговска област, като в първия случай са убити двама цивилни, поразени са жилищни сгради и предприятия (в Камянско и селскостопанско в Черниговска област) - ОЩЕ: Почти 100 дрона и пожари в Москва (ВИДЕО)