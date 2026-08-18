Кличко с първи думи след внезапната смърт на бившата му годеница Хейдън Пенетиър

Украинският шампион по бокс Владимир Кличко използва социалните мрежи, за да изкаже своята болка от изненадващата загуба на Хейдън Пенетиър - негова бивша годеница и майка на дъщеря му Кая. Той сподели и снимка, на която са тримата, като е скрил лицето на детето им.

"Хейдън беше важна част от живота ми"

"Нашето семейство преминава през период на дълбок шок и скръб.

Съобщението за трагичната смърт на Хейдън ме натъжава дълбоко. Тя напусна този свят твърде рано. Хейдън, макар и вече да не е мой партньор, беше важна част от живота ми и майка на дъщеря ни Кая.

Тя изгради невероятна кариера чрез огромен талант, като същевременно се сблъска и с по-тъмните страни на една много взискателна индустрия. Нищо няма да заличи времената, които споделихме, нито мястото, което тя заемаше в живота ни.

На дъщеря ни Кая винаги ще говоря с уважение за майка ѝ и ще се уверя, че тя помни човека, който беше.

Изказвам най-дълбоките си съболезнования на родителите на Хейдън, нейните приятели и феновете ѝ, които също скърбят днес. Млади и талантливи хора като Хейдън не трябва да напускат този свят толкова рано.

Моля всички да уважават чувствата и личния живот на нашето семейство през този невероятно труден момент. Засега това е всичко, което искам да кажа.

Благодаря на всички, които подкрепят семейството ми и изразяват искрените си съболезнования.

Хейдън, дано намериш вечен мир."

Владимир Кличко и Хейдън Пенетиър започнаха романтичната си връзка през 2009 година. Двамата се сгодиха през 2013, а през декември 2014 се роди дъщеря им Кая Евдокия Кличко. Двойката се раздели през 2018, като той спечели пълно попечителство над дъщеря им и я взе със себе си в Украйна. По-късно самата актриса разказа за проблемите си със зависимостта и следродилната депресия.

"Тя беше почти на 3 години и това не беше изцяло мое решение", обясни тя. "Всъщност дори не знаех, че се случва, докато тя вече не беше там. … Щях да работя върху себе си и щях да се оправя. И когато се оправих, нещата можеха да се променят и тя можеше да дойде при мен и аз можех да прекарвам времето си с нея. Но това така и не се случи."