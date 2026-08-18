Лятната ваканция на Виктор Орбан докато си търси работа във ФИФА или ООН

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан обиколи няколко държави след поражението си на изборите през пролетта, когато загуби властта и премина в опозиция. Първоначално той замина за САЩ, за да гледа мачовете от Световното първенство по футбол, след това пристигна в Сърбия на фестивал за духова музика, а наскоро беше сниман в Хърватия със съпартийци. Унгарците се питат дали бившият премиер е просто на почивка, или е зает с политическа дейност.

Търси се спасение за Орбан - във ФИФА или в ООН

Унгарският разследващ журналист Саболч Пани от разследващата медия „Директ 36“ и базирания във Варшава разследващ уебсайт „Vsquare.org“, който през март т.г. публикува материал за връзките между правителството на Орбан и Русия, смята, че Орбан може би си търси нова работа в международните организации, а посещението му в САЩ е положило основите за това. „През последните месеци бившият премиер прецени, че кариерата му във вътрешната политика на Унгария е приключила, така че сега проучва възможните варианти да напусне страната“, заяви Пани. Според един от източниците на журналиста Орбан е обсъждал евентуална позиция във ФИФА. Според друг целта на Обран е да получи подкрепата на идеологическите си съюзници – президентите на Аржентина и на САЩ – Хавиер Милей и Доналд Тръмп, за да стане заместник-генерален секретар на ООН.

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По-късно в ефира на „Клубрадио“ Пани заяви, че „американските приятели на Виктор Орбан, близки до Тръмп, си блъскат главата как могат да хвърлят спасителен пояс на бившия унгарски премиер“. „Изглежда съвсем ясно, че ако в Унгария започне търсене на отговорност, с бившия премиер ще се свържат представители на прокуратурата. Оттук дойде планът, че трябва да му бъде предоставен някакъв вид дипломатически имунитет. Висока позиция в ООН би била напълно подходяща за целта“, допълни той.

Журналистът отбеляза, че мандатът на генералния секретар на ООН изтича в края на годината и има значителни шансове Антонио Гутереш да бъде заменен от аржентинеца Рафаел Гроси (в момента генерален директор на Международната агенция за атомна енергия). „Това е фигура, близка до аржентинския президент Милей, който пристигна тук, за да подкрепи предизборната кампания на ФИДЕС. Така че той би могъл да отвори вратата за Орбан. Разбира се, важно е и членовете на Съвета за сигурност на ООН и големите сили – Китай, Русия, САЩ – да го подкрепят, но както видяхме в кампанията, това вече се е случвало“, напомни Пани.

На свой ред унгарският интернет портал „Портфолио“ обръща внимание, че висок пост във ФИФА би бил значително по-трудна цел за Орбан. На първо място, Орбан ще трябва да стане президент или вицепрезидент на Унгарската футболна федерация, за да може да се кандидатира за съвета на ФИФА, а след това ще трябва да получи подкрепата на асоциациите, членки на УЕФА.

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Въпроси предизвика и посещението на бившия унгарски премиер в Сърбия, където присъства на Фестивала на тромпетистите в Гуча. Фурор предизвика публикувано в социалните мрежи видео с негово участие, на което пие сливова ракия с една от най-емблематичните фигури в сръбската музика – Бобан Маркович.

Wнгарското англоезично издание „Дейли Нюз Хънгъри“ обръща внимание, че един от мъжете, придружаващи Орбан, е Оскар Вилаги, словашко-унгарски милиардер и заместник-главен изпълнителен директор на унгарската петролна и газова компания МОЛ („Мадяр Олай“). Вилаги е бивш ръководител на „Словнафт“, словашката рафинерия, собственост на МОЛ, и е мажоритарен собственик на словашкия футболен клуб „ДАК 1904“, базиран в обитавания предимно от етнически унгарци град Дунайска Стреда (Дунасердахез – унг.ез.). Според репортажа Орбан и Вилаги явно са останали свързани въпреки последните политически промени в Унгария. Другият мъж, който върви с Орбан, е идентифициран като архитекта Даниел Тарачки. Тарачки е свързан с изграждането на имението в Хатванпуста на семейство Орбан – имот, който е привлякъл значително политическо и обществено внимание в Унгария, както и с получаването на обществени поръчки, свързани с редица строителни проекти, финансирани с публични средства по време на управлението на Орбан.

Снимките от ваканцията бяха приети негативно в Унгария. На фона на рекордните жеги, падналото до исторически нива равнище на Дунав, което спира дейността на АЕЦ „Пакш“, и обявената в цялата страна енергийна извънредна ситуация бившият премиер пие ракия и слуша тромпети в чужбина. Настоящият премиер Петер Мадяр също атакува отсъствието на Орбан по време на национална криза.

На вила в Хърватия

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През последните години почти не е минавало лято, без поне един унгарски турист да е направил снимка на Виктор Орбан в Хърватия, и тази година не е по-различна, коментира на свой ред унгарският интернет портал „444.ху“.

Тази година Орбан се радваше в Хърватия на гостоприемството на семейство Шмит във вила, чийто едноличен собственик е нейната дъщеря Анна Унгар, отбелязва онлайн изданието „Телекс.ху“. Унгар е главен изпълнителен директор на компания за недвижими имоти, която според предишни журналистически разследвания е имала съмнителни връзки с Министерството на земеделието по време на правителството на Орбан.

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