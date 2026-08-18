Ирония на съдбата в Русия: Шофьор уби инструктора си по кормуване (ВИДЕО)

Син на местен депутат предизвика смъртоносна катастрофа в Удмуртия, като уби собствения си бивш инструктор по кормуване. Инцидентът е станал на 17 август в Сарапул. По данни на пътната полиция, автомобил, движещ се с висока скорост, се е сблъскал с "Лада Искра" на нерегулирано кръстовище. Зад волана е бил 18-годишният Тимур Б., син на местен депутат.
Водачът на "Лада"-та – 51-годишният Андрей Т., е получил фатални наранявания и е починал на място. Той дълги години е работил като инструктор по кормуване и по данни на медиите в миналото е обучавал самия Тимур.
Съобщава се още, че младият шофьор и преди е бил замесен в друга катастрофа, при която са пострадали хора.
🚨 You couldn’t make this up: a local lawmaker’s son caused a fatal crash in Udmurtia — killing the driving instructor who once taught him how to drive— NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2026
The crash happened on August 17 in Sarapul. According to traffic police, an Audi traveling at high speed collided with a Lada… pic.twitter.com/6DYwd4jGTv