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Ирония на съдбата в Русия: Шофьор уби инструктора си по кормуване (ВИДЕО)

18 август 2026, 13:58 часа 963 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ирония на съдбата в Русия: Шофьор уби инструктора си по кормуване (ВИДЕО)

Син на местен депутат предизвика смъртоносна катастрофа в Удмуртия, като уби собствения си бивш инструктор по кормуване. Инцидентът е станал на 17 август в Сарапул. По данни на пътната полиция, автомобил, движещ се с висока скорост, се е сблъскал с "Лада Искра" на нерегулирано кръстовище. Зад волана е бил 18-годишният Тимур Б., син на местен депутат.

Водачът на "Лада"-та – 51-годишният Андрей Т., е получил фатални наранявания и е починал на място. Той дълги години е работил като инструктор по кормуване и по данни на медиите в миналото е обучавал самия Тимур.

Съобщава се още, че младият шофьор и преди е бил замесен в друга катастрофа, при която са пострадали хора.

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Шофьорски курсове катастрофа кормуване
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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