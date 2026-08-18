Кабинетът "Радев":

Турция може да унищожи "руския боклук" C-400, засега никой не иска да купи системата

18 август 2026, 9:41 часа 889 прочитания 2 коментара
Снимка: Russian Ministry of Defense
Турция може да унищожи "руския боклук" C-400, засега никой не иска да купи системата

Плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп за продажба на изтребители F-35 на Турция остават в застой повече от месец след обявяването на потенциалната бъдеща сделка. Проблемът е изискването в американския закон за санкциите, според което Анкара трябва първо да се освободи от руската си система за противовъздушна отбрана С-400, за да получи достъп до самолетите F-35, за шест от които вече е заплатила, но които остават в Съединените щати.

Вариантите пред Турция

Деактивирането на С-400 е едно от възможните решения за улесняване на подкрепяната от Тръмп продажба, но то рискува да засили още повече напрежението с Конгреса, който счита, че законът изисква пълно изтегляне на системата.

Още: Руско-турска сделка за ракети тревожи Гърция

Друг вариант е продажбата на руската система на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Има публични данни, разпространени в американската медия Semafor, че Турция е започнала преговори за това миналия месец, но разговорите явно не са отбелязали напредък - според източници, запознати с преговорите. Semafor е американски новинарски уебсайт, основан през 2022 г. от Бен Смит - бивш главен редактор на BuzzFeed News и колумнист в The New York Times, и Джъстин Б. Смит - бивш главен изпълнителен директор на Bloomberg Media Group.

Израел е недоволен, че Турция може да има F-35

Резултатът около сделката е състояние на несигурност за F-35, бъдещата продажба на които Тръмп представи на срещата на върха на НАТО в Анкара миналия месец заедно с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Няколко часа след това израелският премиер Бенямин Нетаняху повиши залога за споразумението с F-35, като предупреди, че продажбата на изтребителите на Турция може да „разруши баланса на силите в Близкия изток“.

Още: В битка за F-35 от САЩ: Турция е поискала разрешение от Русия да препродаде ПВО системите си С-400

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Контролираният от Републиканската партия Конгрес на САЩ до голяма степен даде на Тръмп това, което искаше през втория му мандат. Въпреки това сделката за F-35 може да срещне сериозни затруднения, ако Конгресът гласува против нея, което би противопоставило интересите на Израел на тези на съюзник от НАТО.

Сделка в застой: какво иска Конгресът на САЩ?

„Не мисля, че трябва да имат F-35, освен ако не станат истински партньор… така че ако притежават С-400, не могат да имат F-35“, заяви пред Semafor сенатор Рик Скот - републиканец от Флорида. Той добави, че не е чул нищо от администрацията на Тръмп относно по-нататъшни стъпки - „а аз доста често разговарям с администрацията, така че…“.

Председателят на Комисията по външни отношения в Сената Джим Риш - републиканец от Айдахо, който отдавна блокира сделката, каза директно: „Към този момент те не са премахнали С-400, така че процесът е в застой".

Снимка: Kremlin.ru

Неназован американски служител подчертава пред изданието, че продажба на ОАЕ все още е възможна, като отбелязва, че страната „няма проблем да купува боклуци от руснаците“. Служителят добавя, че „не мисля, че все още има някакво окончателно решение“ относно покупката на С-400 от Турция.

Още: Турция хем иска американските F-35, хем не се отказва от руските С-400

ОАЕ и Турция не са коментирали официално, нито пък Белият дом.

ОАЕ може да не иска С-400, за да купи свои собствени F-35

Не е ясно защо преговорите с ОАЕ може да са зациклили. Една възможна причина е, че притежаването на С-400 от емирствата би им попречило да закупят свои собствени F-35.

„Говорих с емирствата за това, говорих с турците за това, но не съм сигурен, че получих някаква официална позиция по въпроса“, заяви сенатор Крис Куунс, демократ от Делауеър. „Ще направя едно общо наблюдение: всяка държава, която е закупила С-400 и я е разположила, би се сблъскала със същите опасения, предизвикателства и ограничения както турците".

Още: Британското разузнаване: За седмица Украйна унищожи две руски системи С-400 (СНИМКА)

Русия също има коз

Има и още едно потенциално препятствие пред продажбата на F-35 на Турция, което би се материализирало, ако сделката с ОАЕ или друга държава се осъществи - а именно Москва.

Русия трябва да одобри всяко прехвърляне на системите С-400, което ѝ дава уникално предимство при вземането на решение, за което има сериозна причина да откаже.

Още: Ердоган срещу Путин: Турция може да даде на Украйна руски ПВО системи С-400

Турция може да унищожи ПВО системата

Ако Турция не може да продаде своята система С-400 на ОАЕ или да я деактивира, остава и възможността да я унищожи.

„Има няколко варианта за решаване на този проблем и мисля, че турците искат да го решат“, казва американски представител пред Semafor.

Още: "Нека опитат": Подигравки с Путин заради С-400 в Крим (ВИДЕО). Рогозин стана запорожки сенатор

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Турция Доналд Тръмп ОАЕ Русия САЩ C-400 F-35 война Украйна руска ПВО
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес