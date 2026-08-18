Турция може да унищожи "руския боклук" C-400, засега никой не иска да купи системата

Плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп за продажба на изтребители F-35 на Турция остават в застой повече от месец след обявяването на потенциалната бъдеща сделка. Проблемът е изискването в американския закон за санкциите, според което Анкара трябва първо да се освободи от руската си система за противовъздушна отбрана С-400, за да получи достъп до самолетите F-35, за шест от които вече е заплатила, но които остават в Съединените щати.

Вариантите пред Турция

Деактивирането на С-400 е едно от възможните решения за улесняване на подкрепяната от Тръмп продажба, но то рискува да засили още повече напрежението с Конгреса, който счита, че законът изисква пълно изтегляне на системата.

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Друг вариант е продажбата на руската система на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Има публични данни, разпространени в американската медия Semafor, че Турция е започнала преговори за това миналия месец, но разговорите явно не са отбелязали напредък - според източници, запознати с преговорите. Semafor е американски новинарски уебсайт, основан през 2022 г. от Бен Смит - бивш главен редактор на BuzzFeed News и колумнист в The New York Times, и Джъстин Б. Смит - бивш главен изпълнителен директор на Bloomberg Media Group.

Израел е недоволен, че Турция може да има F-35

Резултатът около сделката е състояние на несигурност за F-35, бъдещата продажба на които Тръмп представи на срещата на върха на НАТО в Анкара миналия месец заедно с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Няколко часа след това израелският премиер Бенямин Нетаняху повиши залога за споразумението с F-35, като предупреди, че продажбата на изтребителите на Турция може да „разруши баланса на силите в Близкия изток“.

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Контролираният от Републиканската партия Конгрес на САЩ до голяма степен даде на Тръмп това, което искаше през втория му мандат. Въпреки това сделката за F-35 може да срещне сериозни затруднения, ако Конгресът гласува против нея, което би противопоставило интересите на Израел на тези на съюзник от НАТО.

Сделка в застой: какво иска Конгресът на САЩ?

„Не мисля, че трябва да имат F-35, освен ако не станат истински партньор… така че ако притежават С-400, не могат да имат F-35“, заяви пред Semafor сенатор Рик Скот - републиканец от Флорида. Той добави, че не е чул нищо от администрацията на Тръмп относно по-нататъшни стъпки - „а аз доста често разговарям с администрацията, така че…“.

Председателят на Комисията по външни отношения в Сената Джим Риш - републиканец от Айдахо, който отдавна блокира сделката, каза директно: „Към този момент те не са премахнали С-400, така че процесът е в застой".

Снимка: Kremlin.ru

Неназован американски служител подчертава пред изданието, че продажба на ОАЕ все още е възможна, като отбелязва, че страната „няма проблем да купува боклуци от руснаците“. Служителят добавя, че „не мисля, че все още има някакво окончателно решение“ относно покупката на С-400 от Турция.

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ОАЕ и Турция не са коментирали официално, нито пък Белият дом.

ОАЕ може да не иска С-400, за да купи свои собствени F-35

Не е ясно защо преговорите с ОАЕ може да са зациклили. Една възможна причина е, че притежаването на С-400 от емирствата би им попречило да закупят свои собствени F-35.

„Говорих с емирствата за това, говорих с турците за това, но не съм сигурен, че получих някаква официална позиция по въпроса“, заяви сенатор Крис Куунс, демократ от Делауеър. „Ще направя едно общо наблюдение: всяка държава, която е закупила С-400 и я е разположила, би се сблъскала със същите опасения, предизвикателства и ограничения както турците".

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Русия също има коз

Има и още едно потенциално препятствие пред продажбата на F-35 на Турция, което би се материализирало, ако сделката с ОАЕ или друга държава се осъществи - а именно Москва.

Русия трябва да одобри всяко прехвърляне на системите С-400, което ѝ дава уникално предимство при вземането на решение, за което има сериозна причина да откаже.

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Турция може да унищожи ПВО системата

Ако Турция не може да продаде своята система С-400 на ОАЕ или да я деактивира, остава и възможността да я унищожи.

„Има няколко варианта за решаване на този проблем и мисля, че турците искат да го решат“, казва американски представител пред Semafor.

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