Кабинетът "Радев":

Расте броят на пострадалите след руския ракетен удар с "Бандерол"

18 август 2026, 13:22 часа 369 прочитания 0 коментара
Снимка: Telegram/Zelenskiy / Official
Расте броят на пострадалите след руския ракетен удар с "Бандерол"

След жестокия руски ракетен удар от тази сутрин, 18 август, срещу село Печенеги в Харковска област, броят на убитите вече е 10 души, съобщи началникът на Харковската областна държавна администрация Олег Синегубов в социалните мрежи. Атаката е станала тази сутрин около 8:40 ч. Освен жертвите ранени са още 18 души. Медицински екипи и службите за спешна помощ работят на място. 

Според прокуратурата, руските сили са използвали две малогабаритни ракети „Бандерол“.

В резултат на обстрела са изгорели кафене и седем автомобила. Пострадали са и десет частни жилища, пощенска станция, пет магазина и 15 други автомобила. Пожарът вече е потушен.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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