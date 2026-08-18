BG-ALERT предупреди жителите на Костинброд за мащабното задимяване

Системата BG-ALERT се задейства в Костинброд заради силното задимяване вследствие от пожара в Сърбия, съобщиха от пресцентъра на общината. "Във връзка със силното задимяване на територията на община Костинброд Ви информираме, че то е вследствие на пожар на територията на Република Сърбия. Към момента няма опасност за населението. Препоръчваме да държите прозорците затворени. Следете официалната информация", се посочва в съобщението.

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От Община Костинброд по-рано апелираха гражданите да затворят прозорците и вратите, да избягват престой навън, както и да не извършват физически натоварвания на открито, децата и възрастните хора да бъдат на закрито, а хората с дихателни проблеми да бъдат особено внимателни.

Силно задимяване над София има поради пожар в Сърбия, казаха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".