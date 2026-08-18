Путин изпрати кораб с ракети "Циркон" с изключен транспондер до Германия: Сянката на ескалация надвисна над НАТО

Русия е разположила една от най-новите си фрегати "Адмирал Касатонов", въоръжена с крилати и хиперзвукови ракети, в Балтийско море близо до бреговете на германския остров Фемарн. Тя е била забелязана там миналата седмица, непосредствено преди входа към датските проливи - единственият морски път от Балтийско към Северно море и Атлантическия океан, откъдето преминават и танкерите на руския сенчест флот. За това съобщи The Telegraph на 17 юли, позовавайки се на данни от корабния трафик. При това фрегатата е била с изключен транспондер. ВИДЕО: ТУК.

"Адмирал Касатонов" е построена през 2020 г. и се смята за един от най-модерните кораби в руския флот, способна да изстрелва ракети на далечни разстояния. Присъствието й в Балтийско море, стратегически важен корабоплавателен регион, се разглежда като знак, че Русия се готви за ескалация срещу членки на НАТО, посочва биртанското издание.

Това съвпада и с изявлението на Владимир Путин, че ще има реципрочен руски отговор на всеки опит на британски или други европейски сили да задържат плавателни съдове, свързани с Русия, визирайки танкерите, които плават в нарушение на санкциите и които западните страни започнаха да задържат.

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"Адмирал Касатонов" е вторият руски боен кораб, изпратен в Балтийско море в рамките на последните няколко седмици след разрушителя "Адмирал Левченко", за който се появиха доказателства, че е там на 1 август.

Припомняме, че през последните месеци страни като Швеция, Франция, Великобритания и Белгия задържаха кораби от руския сенчест флот, много от които са плавали под флагове на трети държави и в нарушение на санкциите. Германия мисли да атакува Русия, за да я спре, когато тя се готви да изстрелва дронове