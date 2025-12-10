Много пият: В Русия ще правят регистър за бременните, да не купуват алкохол

Държавната дума на Русия предложи да се забрани закупуването на алкохол на бременни руски жени. Инициативата е предложена от Татяна Буцкая, първи заместник-председател на Комисията по защита на семейството към Държавната дума. Според депутата, продажбата на алкохол на бременни жени може да се контролира с помощта на специален регистър, съобщи Телеграм-каналът "Гласная".

Има проблем

"От една страна, те вече са възрастни. От друга страна, бременна жена и кърмеща майка директно предават алкохола на детето. И знаем, че има проблем с майките, които пият алкохол веднага след раждане... Съдейки по заявките, такива проблеми съществуват.", призна Татяна Буцкая.

Регистър

Според нея инициативата трябва да бъде съгласувана с Министерството на цифровото развитие, комуникациите и масмедиите. Бременните жени, регистрирани в клиника за бременност и раждане, могат да бъдат добавени към нов регистър, който забранява продажбата на алкохол.

"Имаме възможност: ако жената се регистрира преди 12-та седмица от бременността, ние я „следим“ за плащания. Възможно е едновременно да я добавим към регистър, който забранява продажбата на алкохол.", обясни още Буцкая.

Снимки: iStock