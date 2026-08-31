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Молдова ще ни нападне, Запада ги кара: Русия не спира да си търси външен враг (ВИДЕО)

31 август 2026, 6:09 часа 616 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Молдова ще ни нападне, Запада ги кара: Русия не спира да си търси външен враг (ВИДЕО)

За пореден път в руската външна политика пролича линия с реторика, в която се търси външен враг и то там, където не съществува. Руският посланик в Молдова Олег Озеров даде интервю пред руската държавно-пропагандна информационна агенция ТАСС, в което говори, че молдовската армия бива въоръжавана от Запада, за да атакува ... Русия. Колко безумно звучи това е достатъчно да се види като се сравни големината на армията на Молдова и тази на Русия. Но според Озеров, в Молдова вече се обучавали оператори на дронове, за да нападат Русия.

Според него Молдова следва същия сценарий, който Кремъл отдавна описва по отношение на Украйна - Молдова ставала плацдарм, имало доставки на западно оръжие, така Русия се въвеждала в по-широк военен конфликт.

Само че "Ню Йорк Таймс" наскоро съобщи, позовавайки се на активисти и служители на западното и молдовското разузнаване, че именно Кремъл вижда Молдова като възможна следваща цел след Украйна. Според вестника Москва планира да увеличи натиска върху страната, особено ако руските сили някога успеят да пробият през Южна Украйна към Приднестровието. Приднестровието е руски анклав от десетилетия, който служи за прокарване на интересите на Кремъл след като СССР се разпадна.

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Молдова Приднестровие Русия външен враг
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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