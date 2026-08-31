Известният в Украйна с постановките си тип "видеошегички" Евгений Волнов успя да се включи в закрита видеоконферентна среща между Министерството на промишлеността и търговията на Русия и Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация). Срещата е била посветена на дрон промишлеността. В публикуван от Волнов запис заместник-началникът на Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) Андрей Потьомкин съобщи, че агенцията е получила 33 заявления за сертифициране на различни видове дронове, 7 от които са оттеглени, 8 са получили сертификати, а други 18 са в процес на разработка. Междувременно китайски компании, твърди той, са подали 70 заявления.

"Има място за подобрение", заключва Потьомкин. В същото време той заяви, че платформата за полети с дронове в Шънджън, която е трябвало да осъществява туристически полети до Макао или Хонконг се е оказала "пълна глупост".

След тези думи Волнов успява да се включи в срещата и се представя за служител на компания, наречена Drontech. След това той казва, че е служител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и че всички присъстващи на срещата са били идентифицирани. В крайна сметка служителите започнаха да напускат срещата.

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"Тази група се беше събрала, за да обсъди как да се измъкне от неприятности и да подготви фалшиви доклади за Кремъл, но срещата внезапно беше прекъсната. Точно по време на предаването на Потьомкин, на служители от свързани ведомства и директори на компании беше дадено ясно обяснение - докато се молят за китайски компоненти, дронове, сглобени от украински инженери, унищожават съоръженията им без никакви проблеми, а СБУ вече е подготвила лична сметка за всеки присъстващ", хвали се Волнов.

А на този фон, на турския черноморски бряг изплува руски сухотоварен кораб - един от ударените от украински дронове плавателни съдове на руския сенчест флот. Украинците направиха голяма лятна кампания, нанасяйки удари така, че корабите да станат неуправляеми, без да бъдат ефективно потопени веднага:

A Russian dry cargo ship struck by a kamikaze drone in the Black Sea has washed ashore near Istanbul. The stranded vessel quickly turned into a local attraction, with crowds of beachgoers gathering along the shoreline to see the damaged ship. #Russia pic.twitter.com/qTcb9Fyijf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2026