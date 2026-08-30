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Отвлякъл “Чесна“, летял над АЕЦ “Пакш“

30 август 2026, 18:40 часа 619 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Отвлякъл “Чесна“, летял над АЕЦ “Пакш“

В Унгария млад мъж отвлече самолет "Чесна" и навлезе с него в забраненото въздушно пространство над атомната централа "Пакш", предават унгарските медии, цитирани от БНТ. Още: Унгарската АЕЦ "Пакш" възобновява работа

Веднага били изпратени два изтребителя, които прехванали самолета и го принудили да кацне в слънчогледово поле, до село Гержен. Колесните механизми на "Чесна"-та са били повредени и самолетът се обърнал настрани. Радар го е засякъл почти веднага след излитането, което е довело до вдигането на два изтребителя Gripen. Трикилометрова забранена за полети зона обгражда атомната електроцентрала Пакш и гражданските полети не са позволени в близост до нея. Все още не са ясни мотивите на 24-годишния мъж.

Властите увериха, че по време на инцидента атомната центра не е била изложена на риск. Още: Унгария е на ръба: АЕЦ "Пакш" може да остане само с един работещ реактор заради Дунав (ВИДЕО)

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Унгария АЕЦ Пакш самолет Чесна
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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