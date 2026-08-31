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Google Maps се принуди да е цар Соломон за Езерото Онтарио (ВИДЕО)

31 август 2026, 6:31 часа 452 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Google Maps се принуди да е цар Соломон за Езерото Онтарио (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп продължава откровено да се занимава с глупости като преименуването на Езерото Онтарио на "Езеро Америка" и това вече поставя дори големи компании като Google пред предизвиквателства как да реагират. Казусът с езерото се превърна в поредната глава във войната на Тръмп с Канада - канадците му отговориха категорично и изобщо нямат намерение да зачитат указа му за "Езеро Америка".

Google Maps обаче се намери в небрано лозе, защото компанията-майка на услугата има прекалено много да губи, ако се противопостави на Тръмп - тя е американско юридическо лице. И в крайна сметка решението е тип "вълкът сит, агнето - цяло".

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За потребители на Google Maps в САЩ, езерото вече е "Езеро Америка". За тези в Канада обаче е запазено оригиналното име. Заповедта на Тръмп се отнася само за американска юрисдикция върху официални карти и няма ефект върху това как се нарича езерото другаде по света.

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Миналата година Google Maps направи подобна промяна за Мексиканския залив, като го нарече "Американски залив", след като Тръмп подписа изпълнителна заповед още в първия ден от президентството си.

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Google Maps Езеро Онтарио
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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