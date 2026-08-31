Google Maps се принуди да е цар Соломон за Езерото Онтарио (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп продължава откровено да се занимава с глупости като преименуването на Езерото Онтарио на "Езеро Америка" и това вече поставя дори големи компании като Google пред предизвиквателства как да реагират. Казусът с езерото се превърна в поредната глава във войната на Тръмп с Канада - канадците му отговориха категорично и изобщо нямат намерение да зачитат указа му за "Езеро Америка".
Google Maps обаче се намери в небрано лозе, защото компанията-майка на услугата има прекалено много да губи, ако се противопостави на Тръмп - тя е американско юридическо лице. И в крайна сметка решението е тип "вълкът сит, агнето - цяло".
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За потребители на Google Maps в САЩ, езерото вече е "Езеро Америка". За тези в Канада обаче е запазено оригиналното име. Заповедта на Тръмп се отнася само за американска юрисдикция върху официални карти и няма ефект върху това как се нарича езерото другаде по света.
🌏 That’s it. Google Maps has renamed “Lake Ontario” to “Lake America”— NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2026
But only for users in the United States.
Trump’s order applies only to the U.S. system used for official maps and has no effect on what the lake is called elsewhere in the world.
Last year, Google Maps made… pic.twitter.com/2zccJlS4ay
Миналата година Google Maps направи подобна промяна за Мексиканския залив, като го нарече "Американски залив", след като Тръмп подписа изпълнителна заповед още в първия ден от президентството си.
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