Нови евроарести по схема със слушалки за измами с ДДС, в която е замесена България

Петима души бяха арестувани в Чехия заради данни, че са организатори на престъпна схема за измама с ДДС, свързана с продажбата на безжични слушалки. Случаят е воден от Европейската прокуратура в Мюнхен. В рамките на разследването, носещо кодовото име "Echo", бяха иззети и активи в Чехия, Германия и Литва - в Чехия специално са иззети недвижими имоти, замразени са и банкови сметки в трите изброени държави. Схемата обаче стига и до България, където са били регистрирани фирми, участващи в целия процес, съобщава в. "Сега".

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Смята се, че заподозрените са ръководители на организирана престъпна група, която е прилагала схема за измама с ДДС при търговията с AirPods поне от 2019 г. насам, като е нанесла щети на стойност приблизително 20 милиона евро в периода 2019–2023 г.

Европейската прокуратура задържа 8 души в България, за измама със субсидии за близо 990 000 евро, свързани с програми за развитие на човешките ресурси. Това съобщи пресслужбата на ръководената от Лаура Кьовеши институция. Сред задържаните има и длъжностно лице. Арестите както в България, така и сега в Чехия, са главно на хора, които се водят управители на компании за фиктивни доставки.

Схемата е била създадена така, че да се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държави членки, които са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС), чрез учредяване на кухи фирми за симулиране на трансгранични вериги на доставки. Това е позволило на извършителите да искат възстановяване на ДДС, без съответният данък да е бил деклариран или платен в Германия.

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