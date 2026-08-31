Протест в защита на Ива Михайлова в София

Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото ѝ на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация "Фондация Македония". Протестът е насрочен за 12 ч. днес, когато е и поредното заседание по делото срещу Михайлова. В Северна Македония ще присъстват български депутати, от всички политически сили - Още: Йотова пита в Страсбург за съдбата на Ива Михайлова

Поредни заседание по делото

На 6 юли Основният съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Тя има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали.

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да се лекува в България - една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите.

Майката на Ива Михайлова - Христина, заяви пред Комисията за българите в чужбина в 52-ото Народно събрание, че има риск дъщеря да остане инвалид и че вече има парализа. Момичето вече месеци е блокирано в Северна Македония без право на лечение и напускане на страната след тежка катастрофа и след като властите са й взели документите.

Майката на Ива призова за подкрепа и присъствие от страна на българските депутати за следващото заседание по делото с Ива Михайлова, което ще е в края на август.

"Като майка искам да призова всички парламентарни партии да изпратят свои депутати на следващото дело на 31 авгусг 2026. Това ще бъде голяма подкрепа за нея", каза майката на Ива Михайлова.

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