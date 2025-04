Момче наръга с нож свои съученици в частна гимназия (ВИДЕА)

Ученик намушка с нож четирима други ученици в гимназия във Франция, предаде "Асошиейтед прес". Поне един е загинал, а другите трима са ранени. Нападателят е задържан, съобщи полицията. Обстоятелствата около внезапното нападение все още не са изяснени. От полицията уточниха, че нападението е извършено в частната гимназия Notre-Dame-de-Toutes-Aides в Дулон, близо до Нант на атлантическото крайбрежие на Франция.

Фаталните атаки във френските училища са относителна рядкост, припомня "Асошиейтед прес". На кадри от мястото на инцидента се вижда полиция, заобиколила училището, докато тече разследването.

