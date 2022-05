"Мона Лиза“ си "хапна" торта в Лувъра (ВИДЕО)

В социалните мрежи е публикувано видео, на което се вижда как защитното стъкло, под което е поставен шедьовърът, е намазано със сладкарски крем. Според потребителите мъж с перука и шапка е хвърлил парче торта по картината.

Освен това на някои кадри се вижда как охранителите на музея ескортират извършителя на инцидента до изхода. Отбелязва се, че той спокойно става от инвалидната количка и ходи.

"Помислете за Земята. Има хора, които разрушават Земята. Помислете за това... Всички художници, помислете за Земята! Ето защо направих това. Трябва да помислим за планетата", заяви неидентифицираният мъж.

Според телевизионния канал инцидентът е станал в неделя.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM