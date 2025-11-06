Любопитно:

Мощен пожар в рафинерия в Беларус, десетки пожарникари на място (ВИДЕА)

06 ноември 2025, 10:38 часа 396 прочитания 0 коментара
Седемнадесет превозни средства на Министерството на извънредните ситуации и 70 спасители се борят в момента с масивен пожар в беларуската нефтопреработвателна компания "Нафтан" в Новополоцк.

Според министерството, на мястото на инцидента са изпратени значителни ресурси. Благодарение на бързите действия на пожарникарите, пожарът е локализиран. Гасенето към момента продължава. Гори дизелово гориво в технологичен цех.

Според предварителните доклади няма пострадали. Подробности за инцидента и причината за пожара все още не се съобщават, разследването продължава.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
