Мощен пожар в рафинерия в Беларус, десетки пожарникари на място (ВИДЕА)

Седемнадесет превозни средства на Министерството на извънредните ситуации и 70 спасители се борят в момента с масивен пожар в беларуската нефтопреработвателна компания "Нафтан" в Новополоцк.
Според министерството, на мястото на инцидента са изпратени значителни ресурси. Благодарение на бързите действия на пожарникарите, пожарът е локализиран. Гасенето към момента продължава. Гори дизелово гориво в технологичен цех.
Според предварителните доклади няма пострадали. Подробности за инцидента и причината за пожара все още не се съобщават, разследването продължава.
Още: В услуга на Путин: Беларус стремително дестабилизира балтийските страни
Заглавна снимка: АРХИВ.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.