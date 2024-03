Москва е ударила обекти на "Нафтогаз" в Украйна, поредна руска рафинерия е извън строя (ВИДЕО)

Работата по отстраняване на последствията продължава, заяви той. Няма жертви и ранени.

Руските ракетни атаки бяха насочени към западната част на Украйна, стигайки до град Лвов, който се намира близо до полската граница. Крилата ракета, изстреляна от силите на диктатора Владимир Путин, дори прелетя закратко над Полша.

Ukraine published a video of how their border guards destroyed 5 "Shahed 136" in Dnipropetrovs'k region pic.twitter.com/PVP2RaCgQ2

Нападение имаше и срещу цяла Южна Украйна: Одеса, Херсон, Николаев, Днипро (Днепропетровск). Не е изключение и Киев - там хората отново нощуваха масово в метрото.

Най-много данни за щети има в Днепропетровска област. Ръководителят на военновременната администрация там Серхий Лисяк съобщи, че са нанесени поражения по топлопреносни мрежи и електроповоди в родния град на украинския президент Володимир Зеленски - Кривой Рог.

Рафинерия в руската област Самара пък спря работа след нападение с дрон на 23 март. "Телеграм" каналът ASTRA, позовавайки се на свои източници, съобщава, че агрегатът AVT-4 е получил повреди, което е спряло производствения цикъл на рафинерията. Става въпрос за обекта в Куйбишев.

⚡️ A refinery in Russia's Samara region ceased operations following a drone attack on March 23



ASTRA media, citing its own sources, reports that the AVT-4 unit sustained damage, halting the refinery's production cycle.



This marks the 12th attack on Russian refineries in the… pic.twitter.com/gX2uPhQLaf