Москва: Осуетено е покушение срещу ръководителя на Крим (ВИДЕО)

Мъжът, който е руски гражданин, е възнамерявал да взриви колата на Аксьонов, съобщи руското пропагандно издание Интерфакс. Според ФСБ 35-годишният руснак е бил вербуван от украинското разузнаване и е преминал курс за подривна дейност на територията на Украйна.

#Putin's propagandists reported the arrest of a #Russian who was preparing an assassination attempt on Gauleiter of #Crimea Sergei #Aksyonov.



The man is detained. The FSB accused the SBU of organizing the assassination attempt. pic.twitter.com/xPU28DWM1E