"Москва ще падне, живейте в ужас": Зеленски и Мадяр за удара по руската столица (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че тази сутрин украинските сили успешно са атакували Московския нефтопреработвателен завод. Той подчерта, че украинските далекобойни дронове са достигнали този път на 500 км от границата и ще продължат да атакуват като ефективен начин Русия да бъде принудена да прекрати войната. "Това е справедлив отговор на руските удари и отговор на удължаването на война, която трябва да бъде спряна", каза Зеленски.

Силите за специални операции на Украйна също потвърдиха, че заводът е поразен и на територията му е избухнал мащабен пожар. Този завод има голямо значение за руската столица и цялата Московска област като капацитетът му е до 12 милиона тона петрол годишно. "Рафинерията задоволява до 40% от нуждите на Москва от бензин и приблизително 50% от нуждите ѝ от дизелово гориво. Рафинерията е и важен елемент в логистиката на авиационното гориво за московския въздушен хъб", поясниха от Силите за специални операции.

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Междувременно командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди с позивна Мадяр написа следното:

"Киевско-Печорската лавра ще стои векове! Москва ще падне! Икономиката на възмездието за АБСОЛЮТНОТО МОРАЛНО ПРЕВЪЗХОДСТВО на Украйна над варварите. Пожари вместо изблици на гняв - това е прагматично наказание, без емоции или излишни думи. Живейте в ужас всеки миг, червеи, на територията на всички блата."

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