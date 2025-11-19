Мрежа от фабрики за боеприпаси: Великобритания настройва икономиката си за война

Великобритания ще изгради мрежа от нови фабрики за боеприпаси, за да повиши бойната си готовност, в ход, насочен към възстановяване на вътрешното производство на военни експлозиви за първи път от близо две десетилетия, съобщи Reuters. Подкрепени от £1,5 милиарда ново финансиране, са планирани най-малко 13 обекта, като първата фабрика ще започне строителството през следващата година. Плановете трябва да бъдат обявени от министъра на отбраната Джон Хийли, а строителството на първата фабрика се очаква да започне през следващата година.

Очакват се поне 1000 нови работни места.

Какво ще произвеждат фабриките?

Фабриките ще произвеждат боеприпаси, горива, експлозиви и пиротехника за британската армия и подкрепа за Украйна.

Междувременно две нови фабрики за дронове отварят тази седмица в югозападна Англия като част от сделки за растеж на отбраната, подкрепени с 250 милиона паунда (328,88 милиона долара).

Министерството на отбраната ще публикува бележка за поръчката, очертаваща многогодишни инвестиции и девет ключови материала.

Припомняме, че Великобритания планира още през април да увеличи значително производството на оръжия, за да не разчита повече на внос от САЩ и Франция. Новината дойде в момент, в който британските и европейските отбранителни компании се оттеглят от закупуването на произведени в САЩ оръжия и оборудване поради опасения, че президентът Доналд Тръмп превръща страната в ненадежден военен партньор. ОЩЕ: С нови заводи и технологии: Великобритания увеличава производството на оръжия