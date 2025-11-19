Гръцки медии: Вашингтон блокира азерския газ за Украйна

Вашингтон предприе действия за осигуряване на ексклузивен достъп до природен газ, предназначен за Украйна, през Гърция. Опасенията на Съединените американски щати изглежда са насочени към конкурентен азербайджански газ, влизащ в Гърция по газопровода Трансадриатическия газопровод (TAP). Темата повдига гръцкото издание Kathimerini, като директно в заглавието на материала си пише, че САЩ блокират маршрута за доставка на азерски газ, т.е. за Украйна.

Зародиша на проблема

Проблемът възникна през уикенда, след споразумението за търговия с втечнен природен газ (LNG) между Атлантическия океан и Южна Африка, подписано в Атина в присъствието на президента Володимир Зеленски, между новосформираното предприятие DEPA-Aktor и украинската компания Нафтогаз.

Според информация, предоставена на гръцкото правителство, САЩ на практика са наложили вето върху транспортирането на азербайджански газ до Украйна през Гърция и Вертикалния коридор.

Какво обеща Гърция?

Въпросът беше решен, след като Гърция обеща, че доставките от Азербайджан ще служат само като последна мярка, за да се осигурят непрекъснати доставки по договора на Atlantic-See LNG Trade за американски втечнен природен газ между декември 2025 г. и март 2026 г., както и бъдещи обеми, обвързани с дългосрочното споразумение на компанията с Venture Global.

Гръцките власти отдават спора на „недоразумение“, но епизодът повдига въпроси относно гледните точки на САЩ относно планирания трансграничен продукт „Маршрут 3“, който предвижда доставки на азербайджански газ до Украйна през Вертикалния коридор и интерконектора ICGB (бел. ред. с България). ОЩЕ: Украйна си осигури втечнен газ от САЩ до 2050 година