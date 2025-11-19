В чест на контранастъплението: Волгоград отново стана Сталинград

Руските власти отново временно са променили името на Волгоград като са върнали старото му название Сталинград. Промяната е в чест на 83-ата годишнина от съветското контранастъпление по време на Втората световна война, която се навършва днес, 19 ноември. Пътни знаци с надпис "Сталинград" са монтирани на входовете на града, съобщи градската администрация в телеграм канала си.

Знаците са разположени на главните пътни артерии – федералните магистрали Сизран-Саратов-Волгоград, Волгоград-Каменск-Шахтински и Каспий, както и на регионалната магистрала Р-221.

Припомняме, че името Сталинград е дадено на града през 1925 г. (дотогава той е Царицин), а през 1961 г. е преименуван на Волгоград.

