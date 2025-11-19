Полша заподозря още 4-ма украинци за жп саботажа, Киев и Варшава с общи мерки

Украинският президент Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск и двамата обсъдиха последните актове на саботаж в полската железопътна мрежа. В сряда, 19 ноември, Туск информира Зеленски за данните от правоохранителните органи и разузнавателните служби относно последните събития, свързани с взрива, разрушил жп линия по маршрута Варшава-Люблин. Полша вече обяви, че основните заподозрени са двама украински граждани, които работят за руските разузнавателни служби.

Днес полските правоохранителни органи са идентифицирали още четирима заподозрени за експлозиите по железопътната линия. Според местното онлайн издание Onet те също са украински граждани. Отбелязва се, че всички шестима имат украинско гражданство и пребивават в Полша. Полицията е установила самоличността и местожителството им.

Зеленски и Туск с мерки

"Социалната платформа Telegram беше използвана за организиране на подривни действия и стартиране на дезинформационна кампания срещу Украйна", написа Зеленски във връзка със саботажната операция. Той отбеляза, че подобни подривни действия се извършват срещу Украйна всеки ден, включително по железопътната мрежа. Президентът добави, че украинският държавен железопътен оператор е въвел подходящи мерки за противодействие на такива саботажи.

„Нашата информация е същата: всички факти сочат, че зад всичко това стои руска следа. Никой освен руснаците не е заинтересован от това. Украйна е готова да работи с Полша на различни нива и да споделя цялата информация", допълни Зеленски.

Той и Туск се споразумяха да създадат украинско-полска група, която ще работи за предотвратяване на подобни руски действия в бъдеще. "Ние ценим цялата помощ от Полша и сме винаги готови да работим заедно, за да защитим живота на хората и да противодействаме на всички възможни подривни действия и предизвикателства", добави украинският президент.

По време на разговора Туск е изразил съболезнования за загиналите в Тернопол и десетките ранени в други региони на Украйна в резултат на руските атаки с ракети и дронове през изминалата нощ: Броят на жертвите на руския въздушен терор в Тернопол не спира да расте, сред тях има деца (ВИДЕО).

Според Туск извършителите на саботажа на полската железопътна линия са двама украински граждани, сътрудничещи на руските разузнавателни служби. Те са влезли в Полша от Беларус и са успели да напуснат страната след извършването на действията си. Той заяви, че Варшава ще поиска задържането и екстрадицията на заподозрените.

Министерството на външните работи на Украйна отбеляза, че Русия умишлено набира хора с украинско гражданство за такива действия.

Железопътният участък Варшава-Люблин, където е извършен саботажът, е от стратегическо значение за логистиката на военната помощ на западните страни за Украйна.

На 19 ноември Полша реши да затвори руското консулство в Гданск, последното функциониращо в страната, след акта на саботаж на железопътната линия между Люблин и Варшава: Полша затваря последното руско консулство, Кремъл със светкавична реакция.