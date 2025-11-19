Спорт:

След настояване за оставка на цялото украинско правителство: Радата отстрани двама министри заради корупция (ВИДЕО)

След няколко опита за блокиране на парламентарните заседания и настояване за оставка на цялото украинско правителство от страна на партията на Петро Порошенко, Върховната рада най-сетне успя да гласува оставките на двама министри. Герман Галущенко и Свитлана Гринчук вече не заемат ръководните си постове във ведомствата на правосъдието и енергетиката заради корупционния скандал с държавната корпорация за атомна енергия "Енергоатом". В него бе замесен и Тимур Миндич - бившият бизнес партньор на президента Володимир Зеленски.

Скандалът с "Енергоатом"

Разследващите разкриха действия на група външни лица, които са участвали в корупционни практики с официални лица за контрол над държавни институции и дружества. И за Галущенко, който е и бивш министър на енергетиката, и за Гринчук беше ясно, че ще напуснат кабинета още след избухването на скандала.

Вчера, 18 ноември, депутати от партията на предишния украински президент Петро Порошенко "Европейска солидарност" блокираха трибуната във Върховната рада с искане за оставката на цялото украинско правителство, защото е заплаха за националната сигурност на Украйна. Така те не позволиха да бъдат приети оставките на правосъдния и на енергийния министър. Днес също имаше такива опити, но в крайна сметка заседанието се състоя и оставките им бяха гласувани с по над 300 гласа. Партията на Зеленски "Слуга на народа" има пълно мнозинство в Радата.

Галущенко и Гринчук бяха подали официални документи за напускане на 12 ноември. Двамата не присъстваха на заседанието. Два дни по-късно Зеленски подписа оставките им.

