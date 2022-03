Мъск се подигра на Путин: Ако те е страх да се биеш с мен, ще се бия с една ръка

Припомняме, че милиардерът призова Путин да се бие с него, а залогът да е Украйна. Кадиров веднага пое щафетата в социалните мрежи и посъветва Мъск да не се "отваря", защото Путин е различна категория: Владимир Владимирович ще изглежда неспортсменски, когато бие по-слаб съперник

Сега Мъск се подигра на офертата на Кадиров да дойде в Чечня да потренира, преди да говори за бой с Путин. „Толкова елитно обучение би ми дало много голямо предимство. Ако го е страх да се бие, че използвам само лявата си ръка. А тя дори не е силната ми”, написа Мъск в Twitter по адрес на Кадиров.

Elon Musk changed his name to "Elona" after #Chechen dictator Ramzan Kadyrov responded to a post where Musk challenged #Putin to a fight. Earlier Kadyrov had addressed him by this name. https://t.co/0DhxzQNT06