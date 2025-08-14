Войната в Украйна:

Зоуи Кравиц съсипала дома на Тейлър Суифт заради змия (ВИДЕО)

14 август 2025, 17:03 часа 0 коментара
Зоуи Кравиц съсипала дома на Тейлър Суифт заради змия (ВИДЕО)

Актрисата Зоуи Кравиц може и да не получи отново покана да гостува в дома на приятелката си Тейлър Суифт скоро. Но подозренията за това са породени от интересни обстоятелства и събития. По време на участието си в Late Night with Seth Meyers във вторник, 12 август, 36-годишната Кравиц разкри, че Тейлър  любезно ѝ е предложила, а също и на майка ѝ, подслон по време на пожарите в Лос Анджелис, което довело до любопитна случка с домашната змия на майката на Кравиц. .

"Майка ми има домашна змия и дойде с нея“, сподели Кравиц, добавяйки за евакуацията им поради природното бедствие: "Наложи се да останем там около две седмици."

"Тейлър има много красива къща от 30-те години - от онези, които просто искаш да запазиш и да се грижиш за тях", сподели Зоуи впечатленията си.

Кравиц уточни, че обикновено се старае да бъде добър гост, но в този случай неволно нанесла щети на дома. Инцидентът се разиграл в последния ден от престоя ѝ, когато майка ѝ, Лиса Боне, оставила змията за кратко време на пода, докато е в банята, и затворила вратата. Необикновеният домашен любимец обаче успял да се провре през малък отвор до вградена в стената пейка и да изчезне вътре в дупката, в ъгъла на банята. 

Опитите да извади змията довели до по-голяма паника и в крайна сметка се наложило да потърсят помощ от домоуправителя на Суифт, който с помощта на лост "разбил" вградената в стената пейка, за да извадят змията. 

„Разбихме плочките, надраскахме стените… Буквално унищожихме банята на Тейлър“, призна актрисата. Тя добави, че предложила да плати за ремонта и да не казват на Суифт, докато всичко не бъде оправено.

"Спомням си как ѝ се обадих и ѝ казах: "Хей… исках да поговоря с теб за нещо", разказва Кравиц. Оказало се, че поп изпълнителката вече била наясно. "Тя ми отвърна: "Да не би да е за това, че почти изпуснахте змия в къщата и унищожихте банята ми?"

Близки приятелки

През последните години Кравиц и Суифт станали близки приятелки. През 2022 г. Кравиц сподели, че двете се сближили, след като прекарали време заедно в Лондон по време на пандемията от COVID-19 през 2020 г.

Звездата от Big Little Lies също присъствала на турнето Eras Tour на Суифт през август 2024 г., като гледала едно от лондонските ѝ участия заедно с бившия си годеник Чанинг Тейтъм, пише People.

Ева Петрова
