ЕС е получил предложения от САЩ за окончателно споразумение за митата

Европейската комисия е получила писмени предложения от администрацията на САЩ за финализиране на съвместно изявление относно търговията и митата. Това заяви днес говорител на Еврокомисията в отговор на въпрос на репортери, предаде Ройтерс.

"Радваме се да потвърдим, че получихме текст от САЩ с техните предложения за приближаване до окончателното финализиране на документа", каза говорителят.

След среща между президента Доналд Тръмп и председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в Търнбъри, Шотландия, в края на юли ЕС и САЩ сключиха рамково търговско споразумение, но досега е въведено само базовото мито от 15 на сто за европейски стоки.

Още: Въпреки приходите от мита: Бюджетният дефицит на САЩ расте заплашително

ЕС все още чака Белият дом да издаде изпълнителни заповеди, които да обхванат изключенията, като например за автомобилната индустрия.

Тръмп реши за митата върху златото