Войната в Украйна:

В Плевен и областта водата ще бъде пусната за два часа тази вечер

14 август 2025, 17:53 часа 201 прочитания 0 коментара
В Плевен и областта водата ще бъде пусната за два часа тази вечер

В Плевен и още седем населени места в областта водоснабдяването ще бъде възстановено за два часа и половина тази вечер. Това съобщават на сайта си от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Плевен.

Във водопроводната система на Плевенска област вече постъпват водни количества от магистрален водопровод „Черни Осъм“. Те са недостатъчни за възстановяване на водоснабдяването според режимния график, се посочва в съобщението.

В тази връзка са осигурени водоноски за селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово.

Още: Нарушено е водоподаването в Ловешко

За градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник, както и за селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен водоснабдяването се очаква да бъде възстановено от 19:00 до 21:30 часа. За да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите, се налага да се преустанови водоподаването за периода от 21:30 до 06:00 часа, допълват от дружеството.

И днес режимът на водата започна по-рано от очаквания час. Водата бе спряна в 9:00 часа, вместо предварително обявения час - 13:00. Вече трети ден областният център остава без вода от 09:00 часа сутринта, след което само за два часа и половина тя е пускана и спирана отново в 21:30 часа, припомня БТА. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Плевен вода водоподаване информация 2025
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес