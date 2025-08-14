Войната в Украйна:

Цените в САЩ неочаквано растат с най-голям темп от три години

14 август 2025, 17:24 часа 389 прочитания 0 коментара
Производствените цени в САЩ са се повишили значително през юли, надминавайки прогнозите на анализаторите, сочат най-новите данни на американското министерство на труда, съобщи Асошиейтед прес. Индексът на цените на производител е нараснал с 0,9 на сто през юли, отнесено към юни, което е най-големият скок на показателя от юни 2022 г. На годишна база – през юли спрямо същия месец на 2024 г. – цените на производител са наддали с 3,3 на сто, докато през юни годишният им растеж бе 2,4 на сто.

Митата тласкат цените нагоре

Ръстът през юли е сигнал, че всеобхватните мита върху вноса, наложени от президента Доналд Тръмп, тласкат цените нагоре. Този ефект може да се прехвърли и към крайните потребители, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Икономисти очакваха годишно покачване на цените на едро до 2,5 на сто, а спрямо предходния месец – до 0,2 на сто.

Цените се повишиха по-бързо за производителите, отколкото за потребителите през миналия месец, което предполага, че американските вносители може би засега поемат разходите от митата, вместо да ги прехвърлят на клиентите си.

В сравнение със същия месец на миналата година през юли основните цени на едро, които не вземат предвид хранителните стоки и енергията, са се увеличи с 3,7 на сто ръст от 2,6 на сто през юни.

Бюрото по трудова статистика съобщи по-рано през седмицата, че потребителските цени в САЩ през юли са отбелязали по-малък растеж, отколкото очакваха мнозина анализатори.

Годишната инфлация остана 2,7 на сто през юли, колкото беше и през юни, а месечната спадна до 0,2 на сто след 0,3 на сто през предходния месец.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
