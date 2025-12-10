Спорт:

10 декември 2025, 20:09 часа 419 прочитания 0 коментара
Със 185 камиона за заложници: Лукашенко иска откуп от Литва, включително спа курорт

Беларуският диктатор Александър Лукашенко заяви, че ще върне камионите на Литва, които в момента са блокирани в Беларус, само след като Вилнюс компенсира Минск за "откраднатите" активи. Списъкът с активи, за които Лукашенко претендира, включва конфискувани пожарни, "беларуски" спа курорт в Друскининкай и дял в пристанищния терминал в Клайпеда, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Изявлението идва на фона на ескалиращо напрежение: Литва обяви извънредно положение заради метеорологични балони с контрабанда, пуснати от Беларус, а Вилнюс обмисля конфискуване на беларуски активи.

Междувременно Минск се опитва да се възползва от вътрешните разногласия в Литва и да подобри преговорната си позиция преди евентуални контакти със Съединените щати.

В същото време 185 литовски камиона остават блокирани в Беларус - не им е било позволено да напуснат повече от месец. Това стана, след като Литва затвори границата си с Беларус и Лукашенко веднага реагира - спря всички камиони на литовски превозвачи и не позволи на шофьорите да продължат с тях, като върна шофьорите обратно към Литва.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
