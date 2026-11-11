Следовател описа точно как мъглата е допринесла за катастрофата на "Тракия"

Мъглата се спускаше и издигаше. Внезапно видимостта стана много малка и после изведнъж се изчисти и небето стана все едно че никога не е имало мъгла. На различните участъци по пътя между Карнобат и мястото, където възникна тази трагедия, положението с мъглата се променяше непрекъснато. Това разказва Любомира Минкова, която е очевидец на верижните катастрофи на магистрала „Тракия“. Тя е работила и шест години като следовател и е разследвала ПТП-та.

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„Цял ден вчера мисля какво се е случило. Убедена съм в това, което каза и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, че вероятната причина за възникването на този ужасен инцидент едновременно в двете пътни платна, е рязко пускане на мъгла при първоначално много по-добра видимост“, каза още тя.

Тя разказа в ефира на Нова телевизия, че със съпругът й са пътували в посока София, когато изведнъж виждат човек с жълта жилетка, който е махал отстрани на пътя на колите да спрат. Когато отива напред, за да види какво става, вижда автобус, в който се е врязал товарен автомобил. „Хора с куфари гледаха отчаяно в земята. Тогава не разбрах какво се е случило“, каза тя. Но когато отива напред изведнъж се сблъсква с ужасна картина. „Трудно мога да я опиша с думи, защото видях огромни пушеци, смачкани ламарини, които са в срещуположното платно и автомобили, които са в нашето платно“, сподели очевидката.

Попитана кога според нея са пристигнали линейките и спасителните екипи, Минкова отговори, че не може да каже, тъй като стигането до пострадалите е било много трудно. Имало е и хеликоптер, който е кръжал над мястото на инцидента, но не е кацнал.