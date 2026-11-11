Има достатъчно кръв, болниците са готови: Здравният министър обяви готови ли сме за такива кризи като Ада на "Тракия"

Осигурени са всички необходими потребности за лечението на пациентите след тежката катастрофа, която се случи на АМ "Тракия" през вчерашния ден. Към момента има достатъчно и кръвни банки за преливане, ако се наложи. Това заяви пред БНТ министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Още: Мъглата е опасна с още нещо: Илия Царски говори за какво да внимаваме на пътя

Тя увери, че лечебните заведения и болниците имат капацитет да се справят с тежко ранените и пострадалите от верижната катастрофа.

Ще се мисли и за един център, който да координира и спешната, и въздушната спешна помощ.

Освен това ще се мисли и за психологическа подкрепа на хората, ако се наложи такава.

Здравната система е готова

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По думите ѝ вчерашната реакция на държавата показа, че всички заедно обединени може да се спасят повече човешки животи. "Здравната система е подготвена не само за такива трагедии, а именно, когато настъпят такива ситуации, има разпределение и на пациентите в различни лечебни заведения. Първата преценка затова къде да бъдат транспортирани пациенти се решава от Спешната помощ", посочи здравният министър.

Ивкова уточни, че само спешните екипи и хората от Центровете за спешна медицинска помощ могат да преценят дали да кацне военен самолет "Спартан" или медицински хеликоптер. Вчера преценката е била, че пациентите трябва да бъдат транспортирани до най-близките лечебни заведения, добави тя.

"Нито едно лечебно заведение не подаде необходимост да бъдат използвани военни самолети и хеликоптери", допълни Катя Ивкова.

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