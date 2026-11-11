4 дни без парно и 2 дни без ток: Столично училище на ръба да спре занятията

Без парно – четвърти ден в 119. СУ. Без ток – втори ден в 119. СУ. Днес очаквахме топлоподаването да бъде възстановено. Но „Топлофикация“ отново се извини и ни остави с перспективата за още два дни без отопление. Това написа Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) и директор на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов".

"Родителите са гневни. И с основание! Притесняват се за децата си. За здравето им. За условията, в които трябва да учат. Гневът им обаче е насочен към ръководството на училището. Защото ние сме най-близо. Ние сме тези, които трябва да дават отговори, да търсят решения и да поемат отговорност. И понеже 119. СУ има име, авторитет и традиции, някак естествено всички очакват, че отново ще се справим сами. Не! Този път няма как да се справим сами!", заяви категорично Стаматов.

"Не можем да произведем топлина. Не можем да отстраним аварията. Не можем безкрайно да компенсираме чужди пропуски с организация, компромиси и добра воля. А зад всичко това стоят деца. Стоят учители. Стоят родители, които всяка сутрин се питат дали да изпратят детето си на училище", добави той.

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За него решението е ясно - необходима е реална, навременна и категорична подкрепа от Министерството на образованието и науката, Столичната община и от „Топлофикация“, която трябва да направи всичко възможно да ускори възстановяването на отоплението.

Спиране на занятия?

"Като директор винаги съм се стремял да бъда професионално отговорен, да спазвам правилата и да намирам решения дори в най-трудните ситуации. Но има граница, отвъд която компромисите вече не са разумни. И съм съвсем близо до решението да настоявам за временно преустановяване на присъствените учебни занятия, докато не бъдат възстановени нормалните условия за обучение. Не защото не искаме да работим. Напротив! Защото искаме децата да бъдат в училище, но в нормална, безопасна и човешка среда", написа още Стаматов.

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Той обяви, че не може и не иска да поставя здравето на учениците и учителите на изпитание заради проблеми, които от ръководството не са създали и не могат сами да решат.

"Отговорността към децата е моя. И никога няма да избягам от нея. Но не мога да нося отговорност и за чуждите грешки!", завъши той.