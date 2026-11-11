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Отслабваш, но ослепяваш: Възможната опасност от употребата на Ozempic

11 ноември 2026, 9:10 часа 571 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Отслабваш, но ослепяваш: Възможната опасност от употребата на Ozempic

Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) разпореди на производителите на популярните лекарства за отслабване от типа GLP-1 да добавят предупредителни етикети за рядко очно заболяване, което може да доведе до внезапна загуба на зрението. Производителите на Ozempic, Wegovy, Mounjaro и Zepbound трябва да предупреждават за неартеритна предна исхемична оптична невропатия (NAION).

Заболяването възниква, когато съдовете, снабдяващи зрителните нерви с кръв, се запушат, лишавайки нервите от кислород. Състоянието може да доведе до безболезнено намаляване на зрението в едното око, което може да бъде трайно, посочи FDA.

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В изявление пред BBC Американската академия по офталмология заяви, че "всякакъв допълнителен риск изглежда малък и не е установено, че тези лекарства причиняват NAION". "Лекарствата с GLP-1 предлагат важни ползи за хората с диабет, затлъстяване и сърдечни заболявания, затова нашето послание към пациентите е просто", заявиха от академията. "Не прекъсвайте приема на лекарството си, без да се консултирате с лекаря си, и ако забележите внезапна, безболезнена загуба на зрението в едното око, незабавно се обърнете към офталмолог." 

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Снимка: Envato

Няма известно лечение, което да възстанови загубата на зрението, причинена от NAION. Според академията това е най-честата причина за остро увреждане на зрителния нерв при хора над 50-годишна възраст, пише BBC. 

FDA заяви, че е провела подробен преглед на докладите за NAION при потребители на GLP-1, както и преглед на други проучвания, и е стигнала до заключението, че съществува "повишен риск от редки случаи на NAION" при хората, приемащи тези лекарства.

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В изявление компанията Novo Nordisk – производител на Wegovy, едно от най-популярните лекарства за отслабване – заяви, че според нея данните "не установяват причинно-следствена връзка". ЮОсъзнаваме, че NAION може да има сериозно въздействие върху пациентите и техните семейства. Безопасността на пациентите е основен приоритет за нас, и ние продължаваме да следим безопасността на нашите лекарства", заяви производителят.

Според регулаторния орган някои проучвания са били трудни за преглед, тъй като хората, приемащи GLP-1 лекарства за затлъстяване и диабет тип 2, може вече да имат рискови фактори за NAION, независими от лекарствата. FDA заяви, че не е известно защо хората, приемащи GLP-1 лекарства, може да са изложени на по-голям риск от това очно заболяване.

Има и други странични действия

Снимка: Envato

Лекарствата вече имат предупредителни етикети за няколко други състояния, включително панкреатит и заболявания на жлъчния мехур. Някои от най-честите симптоми при семаглутид – ключова съставка в много лекарства от типа GLP-1 – включват гадене, повръщане и коремна болка.

Миналата година отделът по безопасност на Европейската агенция по лекарствата, част от Европейския съюз, заяви, че до 1 на 10 000 души, приемащи семаглутид, може да бъдат засегнати от NAION.

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А в проучване, публикувано преди две години, в което са анализирани 17 000 пациенти, американски изследователи установиха, че при хората, приемащи семаглутид, вероятността да им бъде поставена диагноза NAION е четири пъти по-висока, отколкото при тези, които не приемат лекарството. 

Един от авторите на проучването обаче – д-р Джоузеф Рицо, професор по офталмология в Харвардския медицински факултет – заяви, че резултатите са "значими, но предварителни" и че са необходими допълнителни изследвания за връзката между лекарството и очното заболяване при по-разнообразна популация.

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Отслабване загуба на зрение ослепяване Оземпик Ozempic
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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