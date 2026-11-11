Верижна катастрофа на АМ "Тракия" - най-тежката в историята ни:

Четирима от ранените в трагедията на "Тракия" остават в реанимация в Сливен с опасност за живота

11 ноември 2026, 8:49 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Четирима от ранените в трагедията на "Тракия" остават в реанимация в Сливен с опасност за живота

Четирима от пострадалите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия" вчера остават в реанимацията на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен с опасност за живота, съобщи БНТ. Един от най-тежко пострадалите е претърпял хирургична интервенция. Още: Следовател описа точно как мъглата е допринесла за катастрофата на "Тракия"

Изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров информира, че през спешното отделение на лечебното заведение след катастрофата са преминали над 20 души. От МБАЛ "Д-р Иван Селимински" отправят апел към гражданите за доброволно кръводаряване. Към момента кръвната банка разполага с наличности, но нуждите остават високи и трябва да се поддържа необходимият резерв. Желаещите могат да дарят кръв в Диагностично-консултативния център (ДКЦ) 2 в Сливен и във всички кръвни центрове в страната.

Общо 15 от пострадалите при тежките инциденти са били транспортирани в МБАЛ "Свети Пантелеймон" в Ямбол. един от тях е починал, трима са отказали да останат в болницата, а други трима са транспортирани в лечебни заведения в Бургас и Сливен. Осем от ранените остават в болницата в Ямбол към момента. "Състоянието към тази сутрин на всички пострадали е стабилно", съобщи заместник-директорът на МБАЛ "Свети Пантелеймон" Валентин Вълчев. 

Актуално състояние на пострадалите

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Пациентите в травматологията ще претърпят различни по вид и обем оперативни интервенции. Състоянието на настанените в хирургията и в реанимацията ще бъде оценено днес отново. Ще бъдат проведени контролни образни изследвания и повторни консултации.

Д-р Вълчев отбеляза, че информация за инцидента е получена от спешната въздушна медицинска помощ във вторник в 07:50 ч. е "Отменихме всички планови операции. И всички екипи на травматологията, хирургията и реанимацията бяха насочени към екипите на спешното отделение", посочи той.

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Д-р Вълчев разказа повече и за транспортираните пациенти към Сливен и към Бургас. "Единият пациент е насочен към неврохирургичното отделение в Сливен, тъй като ние нямаме такава структура. За колегата инфекционист ми се обадиха от Бургас и настояваха той да бъде транспортиран при тях. А вторият пациент, когото професор Балтов транспортира, беше в тежко състояние с гръдна травма и обсъдихме с него и с нашите колеги от реанимацията вероятната необходимост от гръдни операции и постъпване в клиника по гръдна хирургия и решихме да бъде транспортиран", обясно той

Шестима от пострадалите са настанени в болница "Сърце и мозък" в Бургас. Двама от тях остават в тежко състояние. Единият е 37-годишният инфекционист от болница "Света Анастасия". Той е без опасност за живота, но е претърпял операции. В значително по-тежко състояние е другият пациент - румънският гражданин, който към този момент е на командно дишане. Останалите четирима са в добро състояние.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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