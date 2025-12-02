Войната в Украйна:

На фона на усилията за постигане мир в Украйна: Зеленски на визита в Ирландия

02 декември 2025, 06:24 часа 301 прочитания 0 коментара
На фона на усилията за постигане мир в Украйна: Зеленски на визита в Ирландия

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с новия си ирландски колега Катрин Конъли в Дъблин, на фона на усилията на САЩ за постигане мир в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА. Визитата идва ден след срещата му с френския президент Еманюел Макрон в Париж в рамките на дискусиите за прекратяване на най-големия въоръжен конфликт в Европа от Втората световна война насам.

ОЩЕ: Зеленски посети завода за изтребители Rafale, какво успя да договори

Ирландският премиер Михол Мартин заяви, че очаква с нетърпение да "потвърди непоколебимия ангажимент на Ирландия да подкрепя народа на Украйна толкова дълго, колкото е необходимо" по време на срещите си със Зеленски. Мартин посрещна Зеленски на летището, след като самолетът му пристигна в Дъблин късно снощи.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Двамата лидери ще проведат двустранна среща като част от програмата на Зеленски, в рамките на първото държавно посещение на украински президент в Ирландия.

Зеленски и първата дама на Украйна Олена Зеленска ще бъдат приети в официалната резиденция на ирландския президент Катрин Конъли във Финикс Парк тази сутрин.

ОЩЕ: Макрон: Нямаме намерение да четем лекции на Украйна за корупцията

Зеленски също така ще присъства на откриването на Икономическия форум Ирландия-Украйна заедно с ирландския вицепремиер Саймън Харис.

Украинският лидер ще произнесе реч пред ирландския парламент този следобед.

През април 2022 г. Зеленски държа историческа реч пред ирландския парламент чрез видео връзка, в която заяви, че Ирландия не е била неутрална към "катастрофата", която Русия е причинила на Украйна, и изрази благодарност на ирландския народ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Ирландия Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес