На фона на усилията за постигане мир в Украйна: Зеленски на визита в Ирландия

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с новия си ирландски колега Катрин Конъли в Дъблин, на фона на усилията на САЩ за постигане мир в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА. Визитата идва ден след срещата му с френския президент Еманюел Макрон в Париж в рамките на дискусиите за прекратяване на най-големия въоръжен конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Ирландският премиер Михол Мартин заяви, че очаква с нетърпение да "потвърди непоколебимия ангажимент на Ирландия да подкрепя народа на Украйна толкова дълго, колкото е необходимо" по време на срещите си със Зеленски. Мартин посрещна Зеленски на летището, след като самолетът му пристигна в Дъблин късно снощи.

Двамата лидери ще проведат двустранна среща като част от програмата на Зеленски, в рамките на първото държавно посещение на украински президент в Ирландия.

Зеленски и първата дама на Украйна Олена Зеленска ще бъдат приети в официалната резиденция на ирландския президент Катрин Конъли във Финикс Парк тази сутрин.

Зеленски също така ще присъства на откриването на Икономическия форум Ирландия-Украйна заедно с ирландския вицепремиер Саймън Харис.

Украинският лидер ще произнесе реч пред ирландския парламент този следобед.

През април 2022 г. Зеленски държа историческа реч пред ирландския парламент чрез видео връзка, в която заяви, че Ирландия не е била неутрална към "катастрофата", която Русия е причинила на Украйна, и изрази благодарност на ирландския народ.