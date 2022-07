НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 19.07 - украинската армия удари ключов мост за Херсонска област

Според военни анализатори наскоро пристигналите американски ракетни установки, които са по-точни и с по-голям обсег на действие от други подобни оръжия, могат да помогнат на Киев в опита му да предприеме контраофанзива в южните части на страната.

В разпространено от ТАСС видео зам.-ръководителят на поставената от Русия администрация на Херсонска област Кирил Стремусов каза, че украинската армия е поразила Антоновския мост, нанасяйки щети на пътя, но без да причини жертви. Руснаците твърдят, че ударът е направен от само една ракета, другите били прихванати от ПВО, но украинците съобщават, че е унищожена руска ПВО установка до моста. Показателно е видео в Twitter, публикувано от съветника на украинското външно министерство Антон Герашченко, което добре илюстрира, че едва ли тежка военна техника може да мине по моста. "Сега има големи дупки и още може да бъде използван, но може да се случат случки", коментира той.



Russian authorities confirmed Antonivsky bridge in #Kherson region was hit with HIMARS. Bridge is a key communication line to supply 🇷🇺 forces in Kherson, Mykolaiv, Kryvyi Rih regions. Now it has large holes from rocket strikes and can still be used but...things can happen. pic.twitter.com/qLkLhv60mF

Дългият около километър мост е един от двата пропускателни пункта към контролираната от руснаците територия от западната страна на реката, където се намира и главният град на областта Херсон, в който преди руската инвазия живееха 280 000 души. А военният репортер на Kyiv Independent Иля Пономаренко коментира, че това може и да не е истински опит за унищожаване на моста, защото с артилерия това е много неефективно - по-добре да се ползват други видове боеприпаси, а и първо следва да бъде унищожена руската ПВО. Именно за унищожена руска ПВО до моста при тази атака говори съветника на политическия кабинет на Володимир Зеленски Олексий Арестович.



I don’t think what happened today was a genuine Ukrainian attempt to destroy the Antonivsky Bridge. Using rockets/artillery rounds is too ineffective.

Ukraine would rather use Su-24M bombers and FAB bombs, IMHO. And also would need to kiss Russian air defense goodnight first. pic.twitter.com/jlVLo0fTc2