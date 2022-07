Руската армия още не успява да пробие в Донецка област

Институтът прави това заключение на база проведена среща между руския военен министър Сергей Шойгу и и командира на източните руски войски генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Именно за тези части се предполага, че са ангажирани с военните действия в Харковска област и са тези, които атакуват по остта Изюм – Славянск. Мурадов обаче е с по-нисък чин от командващите силите, дошли през Луганска област генерал-полковник Александър Лапин и армейски генерал Сергей Суровикин т.е. Кремъл гледа засега на Харковска област като бойно поле с по-нисък приоритет. Но предвид определено активизиране на обстрела, може да се очаква опит за руска офанзива от Изюм към Славянск. Само че в Харковска област е имало лимитирана украинска контраофанзива при Деменциивка, където битката е най-ожесточена и редовно ту едната, ту другата страна съобщава за успех в тази точка.

Отделно, британското министерство на отбраната също обръща внимание за пореден път на руските проблеми с големите загуби в личния състав и съответно казва, че пред руското командване със сигурност има дилема дали да се усилва натиска в Донецка област, като се предислоцират войски от Херсонска област или да се поддържат изградените защитни позиции там предвид очакван скоро по-масиран украински натиск там.

В дневния си доклад във Фейсбук Генералният щаб на украинската армия посочва, че е имало руски въздушни удари по 8 населени места, включително Соледар, който е ключова точка да бъде пробита защитната линия Северск – Бахмут. Отделно артилерийски обстрел има в далеч повече точки, включително Бахмут. Украинците обаче твърдят, че са спрели руски атаки в четири населени места. Засега няма руски успех в обкръжаването на Северск.

This is how the streets of #Bakhmut in the #Donetsk region look like after missile attacks by the #Russian army. pic.twitter.com/9AteM2V4tj — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2022

Специално в посока Славянск, руснаците засилват артилерийския обстрел и е имало въздушен удар при Хусаривка, но там наземната руска атака е отблъсната според украинските данни. В посока Краматорск положението също е горещо – въздушен удар срещу Верхнокамянска, но при Спирно за пореден път руснаците са били спрени.

The 92nd mechanized brigade and 40th artillery brigade destroy russian positions. pic.twitter.com/RYCJeASw23 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 19, 2022

Откъм Авдеевка, която е важна за пълното обкръжение на Донецк, няма руски напредък, казват украинците. Но от ДНР твърдят, че проруските сили са блокирали пътя между Авдеевка и Константиновка, тоест има достатъчно руски военни, направили полукръг при Авдеевка. Само че бившият министър на отбраната на ДНР и основен обвиняем за свалянето на полет MH17 Игор Стрелков коментира в "Телеграм", че силите на ДНР в региона са силно отслабени и няма да могат да направят решителни удари заради тежкия украински обстрел. Стрелков изрично казва и, че хвалбите от някои проруски източници за овладяване на Северск са просто хвалби засега.

Същевременно, проруският телеграм канал "Рибар" обръща внимание на Република Тува (движението "Нова Тува") и как етническите малцинства там не искат да се бият. Това подсказва проблемите за Владимир Путин, които може да избухнат при обявяване на всеобща мобилизация, макар че руската армия в Украйна има нужда от подсилване с хора.

В Херсонска област руснаците са в защитни позиции, като проруският телеграм канал "Рибар" съобщава за логистична подготовка и струпване на украински войници по линията Николаев – Кривой Рог, явно с мисъл за операция по освобождаването на Херсон. А руското военно министерство говори за ударени 14 позиции и обекта на украинската армия – в своеобразен отговор само украинското командване „Юг” оповести унищожение на 2 руски оръжейни склада, 11 руски БТР-а и 65 убити руски войници. Но кметът на град Никопол съобщи за 40 руски обстрела на града, като са засегнати трафопостове и жилищни сгради, но дотук няма данни за цивилни жертви. В Одеска област са изстреляни 7 крилати ракети "Калибър", една е прихваната. При ударите са ранени по шестима души, включително дете, има щети по училище.

#Russian occupiers shelled #Odesa region at night. According to local authorities, six people were injured, including one child.



Operational Command "South" of the Armed Forces of #Ukraine reports that seven Kalibr cruise missiles were fired from the Black Sea. pic.twitter.com/H59fh4yV22 — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2022