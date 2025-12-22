Автомобили без шофьори тръгнаха по германските пътища: Рискове и шансове

Превозни средства, които се движат без шофьор зад волана: звучи като научна фантастика, но в Германия вече е позволено. Технологията за дистанционно управление прави възможно коли, оборудвани с камери и сензори, да бъдат направлявани от оператор, намиращ се на километри от превозното средство.

Той седи в контролния център пред няколко екрана, на които чрез стабилна интернет връзка се прехвърлят данните от автомобила така, че дистанционният оператор да има поглед върху трафика в реално време и да може безопасно да навигира автомобила от разстояние. Освен това работното му място е оборудвано с волан и педали, както във всеки автомобил, а отговорността се носи изцяло от оператора - включително в случай на инцидент, пише АРД.

Тестовата фаза трае пет години

В американския щат Невада дистанционно управляваните автомобили са разрешени отдавна. Берлинската стартъп компания "Vay Technology" вече е натрупала известен опит: тя има в Лас Вегас свои коли под наем, които се управляват дистанционно. Поръчката може да се направи чрез приложение, а автомобилът пристига без шофьор директно пред вратата на клиента. След като той бъде обслужен, управлението отново се поема от телеоператора.

С новата наредба за дистанционно управление това вече е възможно и в Германия - макар и първоначално само в определени зони, включени в пробната фаза на проекта, която ще продължи пет години и ще бъде обвързана със строги изисквания и специални разрешения. Целта е да се изключат опасностите за хората или имуществените щети. Защото могат да възникнат технически проблеми, например изкривено поглед през камерата, забавено предаване на данните поради лош интернет или дори пълно прекъсване на връзката.

"Малко е страшничко, но е и шик"

Допитване на АРД по улиците на Щутгарт показва, че телеуправляваното шофиране се натъква на смесени реакции. На една от анкетираните ѝ се струва "малко страшничко, но и шик". Жената може да си представи, че например броят на инцидентите ще намалее, тъй като телеоператорите са по-малко изложени на разсейващи фактори.

Предимства виждат предимно по-младите: "Не сте в състояние да шофирате след парти? Просто предайте контрола на телешофьор и се приберете удобно вкъщи. Идеално е!", казва един от минувачите. Повечето анкетирани обаче признават, че не искат да са първите, които ще ползват новата услуга. Освен това биха искали да изчакат да видят как ще се развие тази технология.

Нови възможности за много отрасли

Автомобилният експерт Стефан Райндл вижда в телеуправляваното шофиране истинска полза, особено в товарния транспорт . Куриерските служби, спедиторските фирми или товарните пристанища биха могли да използват транспортните средства по-ефективно. Те биха спестили персонал и разходи чрез по-малкия брой пътувания, отпадането на необходимостта от смяна на шофьорите и по-ефективната логистика, посочва той пред АРД.

Но технологията е интересна и за превоза на пътници, например за компании за споделено ползване на автомобили или транспортни услуги. Превозните средства биха могли да се събират по-лесно след употреба и да се връщат в депата. А тъй като колите ще се изпращат след подаването на заявк, ще може да се облекчи и положението с паркирането в големите градове, където често има недостиг на места.

Райндл не може да каже дали дистанционно управляваните автомобили ще се наложат в дългосрочен план. Но те ще служат като важна междинна стъпка към напълно автономното шофиране - истинската технологична революция, при която автомобилът се управлява в трафика изцяло от информационни технологии и изкуствен интелект, без никаква човешка намеса.

Напълно автономното шофиране наближава

В Изследователския център по информатика в Карлсруе изследвания в тази област се провеждат от години. Разработените там совалки "Анна" и "Елза" вече се движат самостоятелно, но и при тях все още има човек, който ги наблюдава от контролен център. За разлика от телеуправляваното шофиране, той не контролира движението с волан и педали, но в случай на необходимост може да се намеси по всяко време с един клик с мишката. Тази помощ от дистанция е значителна крачка напред в сравнение с дистанционното управление, посочва АРД.

Изследователите от Карлсруе се надяват, че в бъдеще техните совалки ще могат да се използват напълно автономно, без човешка намеса, в райони, където редовното транспортно обслужване не е рентабилно, и ще бъдат от полза за пътуващите и хората с ограничена мобилност. Според Райндл това ще отнеме още известно време: "Смятам, че напълно автономните превозни средства, които могат да правят всичко и са по-добри от човека, няма да станат факт преди 2035 година".

Дотогава можем да свикнем с гледката на безпилотните автомобили по пътищата. А за шофьорите на автобуси и таксита работата от вкъщи изведнъж става реална възможност , посочва още германската обществена медия.

Източник: "Дойче веле"