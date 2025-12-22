Украинската рада с първа крачка към евентуални избори по време на война

Председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук подписа заповед за създаване на работна група за изготвяне на законопроект за изборите. Според кореспондент на УНИАН, новият орган ще бъде ръководен от първия заместник-председател Александър Корниенко. „Той ще се състои от всички представители на фракции и групи без изключение. Ще включва и всички колеги, представляващи гражданското общество – ОПОРА, други, които имат богат опит във въпросите на организацията на изборите. Ще включва и Централната избирателна комисия“, каза Стефанчук.

Още: Два руски изтребителя станаха фойерверки за Нова година, дронове спряха руски щурм на магарета (ВИДЕО)

Ораторът отбеляза, че работната група ще разработи всички нюанси на прилагането на Изборния кодекс, като вземе предвид контекста на войната.

По-специално, той спомена:

въпроси, свързани с гласуването на военнослужещите и правото им да бъдат избирани;

гласуване на милиони украинци, които в момента са извън Украйна;

провеждане на избори във временно окупираните територии на страната;

въпросът за присъствието на чуждестранни наблюдатели на изборите.

„Това е професионална работна група, която ще изготви документ, който ще позволи на Украйна да проведе не просто избори, а безопасни, демократични избори, на които ще се доверява целият свят. Кога, как и при какви условия ще се проведат те – не бих искал да започвам тази дискусия сега“, каза председателят на Върховната рада.

Още: Върховната рада окончателно отне защитата на руския език в Украйна. Българският е сред защитените

Той добави, че е от съществено значение да се даде възможност на работната група и експертите да се изкажат. В крайна сметка всеки въпрос има редица плюсове и минуси, които трябва да бъдат проучени, като се вземат предвид най-добрите международни практики и се предложи на Украйна нов закон, който „ще бъде за еднократна употреба, специално за тези избори“.

Още: Върховната рада прие бюджета за 2026: Голяма част от дефицита не може да бъде покрит