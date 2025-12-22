Атаката в Тайпе планирана повече от година (ВИДЕО)

Кабинетът подаде оставка:

22 декември 2025
Мъжът, който в петък уби трима и рани 11 души в Тайпе, е планирал действията си повече от година, съобщи тайванската полиция. Нападателят, идентифициран като 27-годишен мъж на име Чанг Вен, нападна с нож случайни минувачи и хвърли димни гранати в метростанция и на улицата. Впоследствие той се хвърли от деветия етаж на търговски център, преди полицията да успее да го залови. Нападението шокира Тайван, където подобни престъпления са рядкост, отбелязват АП и БТА.

Властите предприеха по-строги мерки за сигурност по местата с голямо струпване на хора. Полицията обяви още, че нападението е извършено на няколко етапа, като Чанг сменял облеклото си и превозните си средства. Първоначално той е се е придвижвал със скутер, по-късно е използвал велосипед и накрая е продължил пеш.

27-годишният мъж е запалил няколко пожара по пътя си, включително в апартамента си, и нанесъл щети на автомобили и мотоциклети. Заподозреният е подготвял нападението от април 2024 г., като е купувал димни гранати, газови бутилки, респиратори и други материали. Предполага се, че е планирал престъплението в продължение на година и половина.

Все още не са ясни мотивите за нападението, но властите заявиха, че заподозреният е издирван от юли, след като не се е явил на военна служба. Преди това е служил доброволно в армията, но е бил уволнен за шофиране в нетрезво състояние. Чанг не е влизал в контакт със семейството си от повече от две години. Петима от ранените остават в болница, като един е преминал през успешна операция и в момента е настанен в интензивно отделение в стабилно състояние.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
