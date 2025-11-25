На всеки 10 минути една жена е убивана от близък мъж: Шокиращи данни и за България

На 25 ноември по повод Международният ден за борба срещу насилието над жени, ООН публикува данни, според които най-малко 50 000 жени и момичета са били убити от свои роднини през 2024 г. Ужасяващата математика на насилието сочи, че на всеки 10 минути една жена умира.

В своя позиция международната организация критикува липсата на "истински напредък“ в борбата срещу убийствата над жени, предава Proto Thema. Докладът е изготвен от службите на ООН за жените и Службата на ООН за контрол над наркотиците и превенция на престъпността.

60% от убийствата - от член на семейството

83 000 жени и момичета са станали жертви на умишлени убийства по света през миналата година. 60% от тях са били убити от партньора си или член на семейството си.

Около 50 000 жени и момичета са били убити от партньора си или от близък роднина (баща, чичо, брат, дори майка). Така, статистиката сочи, че всеки ден са умират 137 жени, или една на всеки 10 минути.

Минимално подобрение

Данните са събрани от 117 държави и са малко по-добри от миналогодишните (51 100 жертви), но "промяната не показва истинско намаляване". Според експертите причината е, че различните държави водят статистика по различен начин.

Точно обратното, двете служби на ООН твърдят, че цифрите "остават непроменени, въпреки ангажиментите, поети от години в световен мащаб".

Източник: iStock

Макар жените да са само 20% от жертвите на убийства по света през 2024 г., 60% от тях са били убити в домовете им, докато при мъжете този процент е 11%.

Най-много жени са убити от техни близки за поредна година в Африка (около 22 000).

"Убийството на жени не се извършва от нищото. То е част от цикъл на насилие, който може да започне с принудителен контрол, заплахи или тормоз, включително в дигиталния свят", коментира Сара Хендрикс, директор на отдела по политика на службата на ООН "Жени".

Нови форми на насилието заради технологиите

Докладът сочи, че развитието на някои технологии не само е влошило ситуацията с агресията срещу жените, но и е създало нови форми на насилие, като публикуването на информация и снимки без тяхното съгласие и разпространението на видеоклипове, създадени с изкуствен интелект, известни като "deepfakes".

Насилието в интернет не се ограничава до киберпространството, то може да има ескалация и извън цифровия свят, коментират експертите, цитирани от Фокус.

"За да се предотвратят тези убийства, е необходимо да се приемат закони, които да признават различните форми на насилие срещу жени и момичета в интернет и извън него, и които да задължават извършителите да отговарят за действията си, преди да станат убийци", настоява Сара Хендрикс.

Как е в България?

Най-малко 109 присъди за фемицид са произнесли съдилищата в България в периода 2018-2023 г., показват данни на Българския хелзинкски комитет, представени през септември т.г. Убийствата, като най-тежката форма на посегателство срещу личността, все още не се документират от институциите и не се анализират през призмата на обусловените от пола на жертвата специфики, посочват от Българския хелзинкски комитет.

Правозащитната организация картографира убийствата на жени в България от 2018 г. в отговор на „системното неглижиране от страна на властите на данните за домашно насилие и другите форми на насилие срещу жени“. От началото на 2025 г. поне 22 жени в България са били убити, като в повече от половината случаи заподозреният за престъплението е настоящ или бивш партньор на жертвата, сочат данни на Българския фонд за жените и Агенцията на Европейския съюз за основните права, които ще организират на 10 декември в София конференция на тема „Между статистиката и реалността: Домашното насилие в България отвъд числата“.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев съобщи наскоро, че през изминалата година сигналите за домашно насилие са над 53 000. Според него България има адекватно законодателство по отношение на превенцията на домашно насилие. Министърът припомни, че първата крачка с драстични поправки в закона беше направена преди повече от две години и половина след случая с Дебора от Стара Загора. Миналата седмица на правителствено заседание бе приет и Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие, пише БТА.

България не е ратифицирала Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. „Истанбулска конвенция“). През 2018 г. Конституционният съд прие решение, в което се посочва, че „Истанбулската конвенция“ застъпва правни концепции, свързани с понятието „пол“ (“gender”), които са несъвместими с основни принципи на Конституцията.

По данни на World Population Review, броят на убийствата на жени на 100 хиляди в България е бил 0,8 през 2021 г.