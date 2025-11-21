Студио Actualno:

Душил и заплашил майка си: 19-годишен с обвинение

21 ноември 2025, 14:47 часа 375 прочитания 0 коментара
Софийска районна прокуратура обвини и задържа 19-годишен младеж, нанесъл телесна повреда на майка си и й се заканил с убийство, съобщават на интернет страницата на прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства, на 19.11.2025 г. в кв. „Борово“ в гр. София, обвиняемият С.И. хванал майка си за шията и започнал да я стиска, вследствие на което й причинил кръвонасядане и оток в основата на шията. Деянието е извършено в условията на домашно насилие. По същото време той й се заканил с убийство, като й казал, че я иска мъртва.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК и чл.144, ал.3, т.1 и т.3 от НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор С.И. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Домашно насилие обвинение заплаха за убийство задържане под стража
