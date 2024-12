Начело с президента: Хиляди излязоха в цяла Грузия на протест „Верига на единството“ (ВИДЕО)

Привържениците на европейската интеграция на Грузия излязоха на улицата, образувайки жива верига, предаде NEXTA. В демонстрацията участва и президентът на страната Саломе Зурабишвили.

Утре излъченият от партията "Грузинска мечта" президент Кавлашвили трябва да встъпи в длъжност. Неговата легитимност не се признава от опозицията.

A «Chain of Unity» protest is taking place across Georgia today.



Supporters of Georgia's European integration have taken to the streets, forming a human chain. The country's president, Salome Zourabichvili, is participating in the demonstration.



