Над 60 са задържаните в Грузия, готви се нов мащабен протест (ВИДЕО)

Министерството на вътрешните работи съобщи, че е започнало разследване на инцидентите с насилие. Полицията в Грузия пък използва сълзотворен газ и шокови гранати, за да разпръсне демонстрациите.

The police pushed back the protesters and took control of the square in front of the parliament in #Tbilisi. pic.twitter.com/QnsnWInYCj